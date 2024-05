Los Ramonluises en la primaria

Hoy falta exactamente un mes para las primarias del próximo 2 de junio y la contienda entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González sigue subiendo el tono, por lo que de aquí a la fecha de la elección del candidato estadista a la gobernación, la situación se pondrá más tirante y las imputaciones aumentarán de parte y parte.

PUBLICIDAD

El pasado fin de semana el exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, padre, asistió a una actividad de campaña, según la misma invitación, del gobernador Pedro Pierluisi, el senador Thomas Rivera Schatz y William Villafañe. No solo estaba el exalcalde Rivera, también estaban varios exalcaldes y exlegisladores del PNP. La campaña de Pierluisi publicó un comunicado el lunes en la tarde en la que indicaba que el gobernador había recibido el apoyo de varios líderes del partido, y que uno de ellos era el exalcalde bayamonés.

Como un resorte, el actual alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, publicó en su red social que era falso el apoyo. “Información falsa!”.

“Mi padre me comunicó temprano en la campaña su deseo de permanecer neutral y no endosar a ningún candidato en primaria. Eso se respeta. Que pena que hayan recurrido a estrategias engañosas como ésta. ¿Tal es el desespero?”, dijo el político, quien es parte de la campaña de Jenniffer González.

Lo primero que pienso es que “temprano en la campaña” es hace 6 o 7 meses y una buena pregunta para el exalcalde, no para sus hijos, es si se mantiene en esa posición y si cambió. El director de campaña de González, Lcdo. Ángel Cintrón, dijo en NotiUno 630 que fue Eduardo Rivera, otro hijo del expolítico, y quien apoya a Pierluisi fue quien lo llevó.

Estas situaciones familiares en política son típicas de muchas familias puertorriqueñas, que se dividen en apoyos a distintos candidatos, en los mejores casos, o que terminan sin hablarse o en disputa, en los peores.

Yo tuve la oportunidad de hablar con Eduardo Rivera, intentando coordinar una entrevista. No quiso hacer expresiones públicas y solo me indicó que no comentaría al respecto invocando que la unión familiar va por encima de la política y que no abonaría a la controversia. Es natural esa posición… y sabia.

Cintrón dijo en NotiUno “En el equipo de Pierluisi no encuentran qué más inventarse. Me da una tristeza y hasta vergüenza ajena que estos muchachos están tan ansiosos y tan desesperados que se inventan todos los días… y eso raya en la falta de respeto porque eso no es cierto. Él fue a una actividad con exalcaldes y ex legisladores del partido, no de la campaña, lo sentaron con Pedro (Pierluisi), tomaron una foto y se inventaron la historia de que Ramón Luis lo estaba endosando. Eso es vergonzoso y demuestra un poquito de ansiedad o bastante ansiedad. Yo espero que ellos se corrijan en las redes y se retracten porque están mintiendo porque me da hasta tristeza… vergüenza ajena, de verdad que sí”. Obvió que la invitación hacía evidente que era de campaña y no partido.

Ciertamente ni Cintrón ni el alcalde Rivera Cruz asistieron a la actividad. De los asistentes que se pueden ver en las fotos, habló el exlegislador Antonio “Toñito” Silva, quien confirmó que, en la actividad, en más de una ocasión el exalcalde vaquero sí endosó al gobernador. “Me da pena que Ramón Luis Rivera hijo haya dicho eso. Yo sí estaba allí cuando (Ramón Luis Rivera) endosó abiertamente al gobernador de Puerto Rico, pero indistintamente a eso yo no quiero que haya problemas entre las familias. Yo sé por qué Ramón Luis Rivera hijo respalda a Jenniffer González… así que, vamos a dejarlo ahí y vamos a llevar la fiesta en paz. Había como 45 a 50 exlíderes. (Ramón Luis, padre) estaba en la mesa con nosotros, al lado del mismo gobernador y llegó a allí para endosar a Pedro Pierluisi. Eso era un almuerzo para que los exalcaldes y exlegisladores endosaran… Si mal no recuerdo, había una persona grabando con video y audio, que en su momento se podrá sacar si esto sigue”.

Don Ramón Luis Rivera no tiene la misma fuerza física por su edad, pero hasta donde sé, de mente está bastante al día. Es el último líder de la palma de los años 70, 80 y 90, una figura sumamente querida y apreciada en las huestes de la palma. Un endoso suyo es deseado por cualquier candidato.

Yo tampoco estaba allí para decir si hubo tal apoyo o no, pero de los presentes, Silva fue uno que asegura haberlo escuchado, visto y que alguien grabó. No creo que Eduardo Rivera vaya a prestarse para engañar a su propio padre y llevarlo a la actividad. Me parece es una persona seria y honesta, igual que su hermano. Ciertamente, si ese apoyo se hubiese dado, no es para menos que el alcalde de Bayamón vuele tres pistones porque él está con González y estamos a pocos días de la primaria. Don Ramón Luis Rivera es una de las figuras con más experiencias en política y su mera presencia en una actividad de campaña de cualquier candidato puede ser un mensaje directo o indirecto. Solo él puede negar que haya dado su apoyo al gobernador y ya veremos si lo hace o si terminan llevándolo a una actividad de Jenniffer González para “neutralizar” el efecto que puede tener, si alguno, lo ocurrido el fin de semana.

Señores, abróchese los cinturones porque estos 31 días que quedan, todo tiende a indicar que podríamos ver el eclipse solar sin gafas en la primaria de la palma. Respecto a la familia Rivera, todos son personas serias, honestas, trabajadoras, maduras y pasan lo que puede pasar cualquier familia con la política, pero seguramente luego de la primaria las aguas volverán a su nivel… no sé si antes, mientras la tensión de las campañas sigue incrementando.