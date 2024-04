Lo que debe definir la calidad de un líder político es su capacidad de ejecución. Lamentablemente en Puerto Rico tenemos un gran número de lideres políticos que alardean de ser capaces de hacer obra, de tener las ideas para transformar a Puerto Rico o de pedir un voto de confianza para continuar en el poder, pero sus ejecutorias derrotan sus palabras. Por sus ejecutorias los conoceréis.

El liderato Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) que se presenta como alternativa para dirigir los destinos de Puerto Rico la única ejecutoria a la que pueden hacer referencia es al habernos llevado directo a la quiebra más grande de un gobierno bajo la bandera de los Estados Unidos. Podrán decir que han enderezado las finanzas de Puerto Rico. Lo cierto es que lo que han hecho es vivir de una burbuja económica lograda por los fondos federales que han ingresado a Puerto Rico por causa de los desastres naturales y de pandemia experimentados en el 2017, 2019 y 2020. El gobierno de Pedro Pierluisi y Jennifer González, literalmente se puede catalogar como el gobierno del desastre.

Así que el Gobernador podrá hacer alarde de proyecciones de crecimiento y estadísticas de desempleo, y la Comisionada Residente se peleará con el Gobernador para adscribirse los billones de dólares asignados, pero la realidad es que el gobierno de ambos es una continuación de la inercia gubernamental que nos trajo a la quiebra.

Ejemplo de la verdadera situación fiscal y administrativa en la que esta sumergida este gobierno lo es la carta fechada 18 de marzo de 2024 que la Junta de Supervisión Fiscal le envió al Secretario Interino de Hacienda. En ella se describe lo siguiente con relación a la gerencia administrativa del gobierno Pierluisi/González. Según la carta:

Los auditores encontraron “deficiencias materiales y significativas” y “debilidades’ en la contabilidad central.

El gobierno no ha sido transparente, pues no ha hecho públicas las cartas a la gerencia preparadas por los auditores correspondiente a los años fiscales 2020 y 2021.

El gobierno estatal no ha tomado acción para corregir “innumerables deficiencias identificadas en cartas gerenciales anteriores”.

La carta señala que el gobierno tiene muchas deficiencias de controles internos. Controles internos son las medidas que adopta la gerencia (en este caso el gobierno) para asegurar que la información financiera de su contabilidad es confiable. También sirven para evitar la mala utilización de los fondos públicos, la corrupción y para verificar que se cumple con la ley.

Los auditores indicaron que el gobierno no había tomado acciones correctivas para resolver los problemas de confiabilidad de la contabilidad central.

La Junta sugiere que el gobierno de hecho es el causante de que se alargue su presencia en la Isla. La razón es que una condición para que termine su control sobre las finanzas públicas es que el gobierno tenga un presupuesto balanceado, según una contabilidad confiable de acuerdo con sus estados financieros auditados, y la presente administración ha sido un fracaso en ello.

Además, la contabilidad del gobierno no es lo suficientemente confiable para que la Isla tenga el beneficio del pleno acceso al mercado de bonos.

A raíz de lo anterior, no podemos tomar en serio lo que hoy nos dice el gobierno Pierluisi/González sobre el estado de Puerto Rico. Ambos viven una fantasía. Una economía que alegadamente crece, pero no porque produzca algo, sino porque consume a borbotones los fondos federales del desastre. Se atreven a expresar que vamos en camino a un gobierno post PROMESA, con alegados presupuestos balanceados y estados financieros al día, cuando la JSF le está diciendo hace menos de un mes que eso es una falsedad y una quimera. En donde falsamente alardean de que la obra de reconstrucción se ve, pero la propia página de COR 3 refleja que, de 23,813 proyectos, solo se habían aprobado 8,912 y completados 2,755. En donde el 93 % de los fondos obligados para la reconstrucción, solo se han desembolsado un 25%, la mayoría asignados a burocracia.

Un gobierno que canta como victoria un acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE, del cual su propio liderato es culpable y que en la práctica nos va a poner a pagar la energía eléctrica más cara en todo Estados Unidos, menos Hawái. Un gobierno que se atreve a mencionar como una asignación presupuestaria sería la designación de 5 millones para los programas de amas de llaves de los Municipios, cuando solo el presupuesto del Municipio de San Sebastián destinado para esos propósitos supera esa cantidad. Un gobierno rodeado por todos lados de corrupción y con una ineptitud absoluta para identificarla y procesarla criminalmente. Solo cabe mencionar a los Santa María, Cano, Ángel Pérez, María Milagros Charbonier, los primos y los amigos de la infancia.

Y cuándo se acaben los fondos federales...¿Qué? Cuando la energía eléctrica la paguemos a más de 30 centavos el kilovatio hora...¿Qué? Si los federales no investigaran y procesaran a los corruptos...¿Qué? Eso es lo que el Gobernador no contesta. No lo contesta, porque no tiene idea, ni plan. Simplemente se sigue dejando que las cosas pasen.

Puerto Rico necesita de una administración gubernamental ágil, eficiente y probada, que pueda activar el poder del pueblo en momentos de crisis. Javier Jiménez, y Proyecto Dignidad, representan ese liderato que necesita Puerto Rico en estos momentos. Ningún otro candidato a la gobernación de Puerto Rico tiene la preparación y la experiencia de ejecución probada como Javier Jiménez. En el 2024, hay que atreverse a votar diferente. ¡Adelante, con fe!