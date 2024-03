¿Jenniffer está al frente? Pues la verdad que no sé, pero parece haber señales.

Quedan 80 días para las primarias y a estas alturas las campañas de Pedro Pierluisi y Jenniffer González no han tenido sustancia, se han basado más en controversias, ataques y entretenimiento que en propuestas. Decía la senadora Joan Rodríguez Veve que la campaña de la comisionada ha sido una especie de reality show con el nacimiento de sus criaturas en el sentido de que sta ha explotado el tema en sus redes. Esto tiene un impacto en la siquis del electorado que suele estar más interesado en votar por el estilo de vida, cómo se ven o proyectan los candidatos que sobre propuestas para gobernar.

Esto es cierto, y si no lo cree, solo recuerde que el medio de la discusión del embarazo de la comisionada, el gobernador salió con su compromiso.

A Jenniffer González no le falta mucho para llamar directamente “corrupto” al gobernador Pierluisi. El pasado 16 de febrero, horas antes de anunciar que había dado a luz, publicó en sus redes “Para Pierluisi y su cuñado Guillemard lo importante es el dinero y los contratos”. Antes de eso, luego del allanamiento de las autoridades federales en las oficinas de unos primos del gobernador por casos de corrupción, la comisionada destacó “… yo soy González Colón, yo no soy Pierluisi”, insinuando que el apellido del gobernador es sinónimo de corrupción. Sin duda la comisionada juega pelota dura hasta con su propio partido.

Esta semana Ángel Cintrón, Aníbal Vega Borges y Francisco Domenech, directivos de la campaña de González, realizaron una conferencia de prensa para anunciarle al país que el PNP no estaba pagando la renta de su sede y que el sorteo de candidatos tuvo que ser sufragado por el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz… que el gobernador, como presidente, debe destinar parte de lo que recauda para su campaña a las cuentas del partido. De hecho, la comisionada es primera vicepresidenta de la palma y la pregunta es si dará el ejemplo. Igualmente el equipo de González levantó bandera roja al poner a correr el rumor, sin confirmar de que “hemos escuchado”, que hay alegados empleados de la Comisión Estatal de Elecciones visitando hogares completando formularios de voto adelantado, por lo que invitaron a la ciudadanía a tener cautela porque pueden ser voluntarios del equipo de Pierluisi tratando de identificar electores que estén con González para hacerles creer que le enviarán la papeleta adelantada por correo para luego no enviarla y afectar a la comisionada en la primaria.

Sobre estos señalamientos Rivera Schatz dijo que el 13 de abril, cuando el proceso de solicitud de voto adelantado cierre, se sabrá qué equipo fue más efectivo. Rivera Schatz deja entrever que la campaña de Pierluisi llevaría la delantera en ese proceso y que la campaña de la comisionada busca desalentar a los ciudadanos que soliciten voto adelantado, probablemente para Pierluisi, inculcando algún temor. No obstante, advirtió el exlíder senatorial, que esa estrategia, a la larga, puede afectar al PNP porque el temor que siembren hoy puede provocar problemas de desconfianza en el electorado cuando el partido vaya a hacer lo mismo de cara a las elecciones generales.

Sobre los fondos del partido y el pago de los costos del sorteo, denunció Cintrón: “Se hizo una actividad de sorteo de candidaturas. Quedó muy bien. ¿Usted sabe quién pagó esa actividad? ¡Thomas Rivera Schatz! ¡No la pagó el PNP!”. Rivera Schatz ripostó: “Todo lo que había allí era a cuenta y cargo de la comisionada electoral del partido. Nosotros teníamos un programa allí, una transmisión radial, como hemos hecho siempre. No es cierto decir que yo pagué, o que mi comité de campaña pagó la actividad”.

Destacaban el exgobernador Alejandro García Padilla, y el analista y moderador Ferdinand Pérez que los rostros de los tres que realizaban la conferencia de prensa mostraban cierto nivel de molestia o incomodidad, algo no compatible con una campaña que alega estar en la delantera por 20, 30 o 40 puntos. “Los ataques personales o campaña negativa como la que lleva la comisionada contra el gobernador no se hacen para tu ganar votos, se hacen para tú restar crecimiento o fortaleza a tu oponente, y eso no es compatible con una expresión de que llevan una delantera cómoda. Cuando tú estás al frente tú te enfocas en propuestas, no en ataques.”, dijo García Padilla. Pérez, por su parte, destacaba que “el rostro, la proyección era de molestia, estaban molestos, incómodos… y cuando tu estas arriba, sólido, los rostros son un poco más alegres. Cuando tú estás arriba tus señalamientos son de propuestas”.

Del otro lado se publicó un video en redes sociales contra González: “Con cien engaños confirmados, Jenniffer es sin duda la persona más mentirosa de nuestra historia. Se adjudica proyectos que no trabajó, premia con posiciones a acusados de violencia doméstica y dice que trabaja para ti teniendo un récord de ausencias en el Congreso. En el Congreso se le conoce por vaga e ineficiente. ¡Y en Puerto Rico como la peor traidora en la historia del PNP! Ahora llena las redes con contenido de su familia, pero no te enseña cómo ha violado la ley para favorecer a su marido y a sus suegros. Su familia no está por encima de la tuya. ¡Tú eres más inteligente que eso! ¡No te comas el cuento!”. El video fue publicado el viernes pasado en la cuenta de Facebook “Alianza Progresista Por Puerto Rico”, cuya letra “A” en el logo es expuesta en forma de “P”. El video está bien producido y para ese trabajo hay que tener dinero. Es casi obvio que la campaña del gobernador está detrás de esa campaña negativa contra la comisionada. No obstante, lo que reseñan es un poco lo que ya había escrito la Lcda. Zaida “Cucusa” Hernández, quien está en la campaña de González, sobre ella en un libro hace unos años.

Ese video marca un poco lo que, de frente o tras bastidores, será la campaña negativa que vendrá contra la comisionada. En ese aspecto, mirando de un lado la campaña del gobernador, destacando que Jenniffer González es traidora, mentirosa, vaga y que beneficia a sus familiares; y del otro lado la campaña de la comisionada destacando, con insinuaciones, que el gobernador es corrupto, que puede cometer fraude y que ha llevado a la isla por el camino del mal, pues ya usted sabe lo que viene en los próximos dos meses y medio, mucho ataque, pocas propuestas.