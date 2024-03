Palabra y lealtades ponceñas

En política nada está escrito, pero si las elecciones fueran hoy, la posibilidad de que el Partido Popular Democrático (PPD) en el municipio de Ponce pueda prevalecer y ganar la alcaldía parece estar “muerta por la pechuga”. Obviamente las elecciones no son hoy y habrá que ver cómo salen de esta.

Hace unas semanas estaba en un municipio vecino de Ponce y me encontré con un líder del partido estadolibrista en la Ciudad Señorial que me expresó con cierto nivel de frustración en su rostro que “Ponce va a ser PNP, a pesar de Pablo Colón”. Se refiere a que la candidatura a alcalde del Lcdo. Colón por el Partido Nuevo Progresista (PNP) no ha ganado tracción en el electorado ponceño por ser considerado, según él, una figura controversial y que no es mirado con confianza en la ciudad. No obstante, la crisis casi suicida de los populares en Ponce puede hacer que Colón gane “por default”.

¿Hay palabra en liderato político de Ponce? Es la pregunta que muchos se hacen. Tanto el suspendido alcalde, Dr. Luis Irizarry Pabón, como la alcaldesa interina, Marlese Sifre Rodríguez, se han expuesto, ellos mismos, como figuras sin palabra o sin lealtades.

El doctor firmó un acuerdo con su puño y letra en el mes de diciembre del 2023 comprometiéndose a abandonar la candidatura a la reelección si al 28 de febrero del 2024 no se había resuelto la vista de causa para juicio que tiene pendiente. Sin embargo, el alcalde crucificó su propia palabra al decir, el día que debía renunciar, que no lo haría, que no honraría su palabra y su firma.

Pero eso no fue todo. Dijo Irizarry Pabón: “He estado visitando mis comunidades ponceñas donde me han recibido con alegría y apoyo. Repetidamente me dicen: ‘Doctor, no se quite, ¡estamos con usted!’. Por esa y por todas las razones anteriores quiero dejar claro que, ¡NO RENUNCIO! En medio de esta patraña, no existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura. Este su servidor, doctor Luis Manuel Irizarry Pabón, su alcalde y candidato certificado, estoy aquí de pie y de frente. Seguiré aquí para servir a mi Ponce y a mis amados ponceños. ¡En Ponce decidimos los Ponceños!”.

No es la primera vez que el alcalde empuña ese grito de guerra. En marzo del 2023, cuando el expresidente de la colectividad, José Luis Dalmau, designó al exjuez Carlos Vizcarrondo como delegado presidencial, el Dr. Irizarry Pabón no dejó que la designación pasara de las letras de PONCE, lo viraron y devolvieron con todo y moño. Con esta acción le dijeron al PPD a nivel central que no se metieran en sus asuntos porque ellos son los que deciden qué ocurre y qué no. “Quiero aclarar algo… nosotros, en la noche de hoy, presentamos al comité municipal que, este presidente no está de acuerdo con la designación de un delegado presidencial en la ciudad de Ponce y, unánimemente, nuestro comité municipal ha decidido que, este presidente y nuestro comité, vamos a seguir trabajando junto con los legisladores municipales”, le raspó Irizarry Pabón a José Luis Dalmau en aquel momento. Creo que Irizarry Pabón quemó los puentes con el PPD.

De otra parte, la alcaldesa Sifre Rodríguez dijo el 1 de febrero que se alineaba con el alcalde solicitando una extensión de fecha para ver si pasaba la vista preliminar y su resultado. “Yo entiendo que a él le asiste el derecho propietario de la candidatura de ese puesto. La decisión está en las manos del partido y yo reconsideraría y le daría una extensión del término. Que el partido espere hasta el 15 de marzo”, dijo.

El pasado 2 de marzo la alcaldesa interina dio un virazón y le dijo a la periodista Michelle Estrada Torres, del periódico La Perla del Sur: “Después de haber leído el acuerdo y estar clara del reglamento y del mecanismo que tiene el Partido Popular, yo no puedo decir otra cosa que el partido está haciendo lo que tenía que hacer con el asunto de darle validez a ese acuerdo”. What? Lo que decía el acuerdo que ella leyó recientemente es lo mismo que se había dicho cuando ella decidió apoyar la postura de Irizarry Pabón. En ese aspecto no hay elemento nuevo que ella pueda decir que no sabía y que eso le hizo cambiar de perecer.

Según ha trascendido, cuando aumentaba la discusión de la investigación estatal, y una supuestamente federal sobre el alcalde, Irizarry Pabón decidió ajustar el orden sucesorial del municipio de manera que, si fuese suspendido del puesto de manera temporal, y en el peor de los casos de manera permanente, él tenía alguien de su entera confianza en el puesto de alcalde. Esa persona era Sifre Rodríguez. En efecto, él tuvo que abandonar el puesto al ser suspendido y la alcaldesa interina entró en funciones.

Desde San Juan se notaba que la alcaldesa Sifre hacía movimientos en Ponce para asegurarse de ser ella quien sustituyera a Irizarry Pabón, lo que éste vio como un acto de deslealtad que pulverizó su confianza en ella. Por eso solo se hizo ver caminando junto a Ángel Fourquet. Lo más reciente por parte de Sifre Rodríguez fue los aumentos de salario que dio a gran parte de los empleados municipales. Creo que nadie tiene duda de que ella, aunque intente disimularlo, algo que vemos no es su fuerte, va pa’ lante y ya desechó la posibilidad de que Irizarry Pabón regrese a la poltrona, al menos para las elecciones de noviembre.

Las dos figuras que se mencionaba como sustitutos, Sifre y Fourquet, habían cerrado filas con el alcalde y apoyado el reto de este a partido. El cambio de la alcaldesa, al abandonar a Irizarry Pabón, me da la impresión que estuvo sazonada por la sede de la pava desde Puerta de Tierra. El alcalde tenía 2 y el partido 0. Hoy el alcalde tiene 1 (Fourquet) y el partido ganó 1 (Sifre).

Pienso que el Dr. Irizarry Pabón tiene lo suyo en cuanto apoyo de populares ponceños, aunque no sé si lo suficiente como para ganar una elección general. La alcaldesa interina pudiera tener el respaldo del partido a nivel central (si es que lo tiene) y habrá que ver cómo la colectividad evita una primaria entre ella y Fourquet, prometiéndole a este algo a cambio de que desista. Sin embargo, viendo la actitud retante de Irizarry Pabón al partido central, habrá que ver si sigue los pasos de Carlos Jirau en el 2008, ya sea lanzándose fuera de la colectividad o restando fuerza a Sifre, en caso de que esta fuera la candidata finalmente, para provocarle una derrota a alguien que jugó “Chicky Starr” con él.

Una disputa así logró el triunfo de Mayita Meléndez en esas elecciones del 2008. Fue el PPD quien puso a Meléndez como alcaldesa con su crisis política en Ponce. Solo resta por ver si cae el rayo en el mismo lugar y el PPD en Ponce corona al Lcdo. Pablo Colón como el próximo alcalde de la Ciudad Señorial.