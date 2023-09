Ese es “Tatito”

El lunes 28 de agosto pasado el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz anunció que “puso en cintura” al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, luego de las crisis política que vivieron y que llevó al primero a sancionar al segundo. Hernández puso una rodilla en la lona al expresar: “Con humildad reconozco la importancia de este acuerdo en beneficio del futuro de nuestra institución, y con madurez rectifico las deficiencias de nuestra comunicación durante este proceso… es nuestro deber en este momento histórico unirnos como partido para garantizar la victoria de todos puertorriqueños”.

El jueves 31 de agosto del 2023 escribo en Metro: “No creo que la amenaza de sanciones pesaran mucho en Hernández Montañez… Si alguien sabe mover fichas de ajedrez es él y ha demostrado que la crítica solo lo alimenta. “Tatito” no se va a quedar con un ojo morado, y me aventuro a anticipar que podría haber golpe de desquite y que no será con el Código Electoral”.

El martes 5 de septiembre “Tatito” dice en Metro sobre Jesús Manuel: “Fue un autogolpe… Yo creo que fue un autogolpe por gente que le hizo daño”. Se refiere a que el presidente de su partido entró por lana y salió trasquilao’ porque se afectó por sus propios actos.

Ese es Rafael “Tatito” Hernández, y quien pensó que la cúpula del PPD le dió “pasta y queso”, que lo doblegó y que hasta ahí llegó “Tatito” cuando lo escucharon expresar su “rectificación”, pues realmente no ha aprendido nada sobre él en los pasados años.

En su entrevista con Metro, Hernández apuntó a Jesús Manuel Ortiz como el responsable de lo ocurrido, entró en un ataque sin contemplación a quien entiende es el que asesora a Ortiz, Alejandro García Padilla, y también se llevó enredao’ al Secretario General del PPD, Gerardo Antonio “Toñito” Cruz, al cuestionar su capacidad para mantenerse en el puesto.

La peor parte la llevó García Padilla. “Alejandro García Padilla le hizo mucho daño al Partido Popular como institución… porque él fue mediocre y no pudo hacer el trabajo… Destruyó el autogobierno de Puerto Rico, que era algo que se defendía con buen gobierno, con hacer las cosas bien”, dijo el presidente de la Cámara.

A esto, el exgobernador le respondió “Eso es un pobre diablo hablando y yo a quien le voy a pedir que le conteste por mí es a los Populares de Dorado… A mí me hace daño quien puede y nuevamente, eso es un pobre diablo hablando”.

¿Unidad en el PPD?

El Partido fundado por Luis Muñoz Marín no ha sabido ser un partido de minoría en lo que va de cuatrenio, los intereses individuales han sido puestos por encima del colectivo, y esto no es algo exclusivo de un solo sector dentro del organismo, es de todas partes. Entonces, ¿cómo pueden decir que tienen la capacidad de gobernar un país cuando les ha sido tan complicado dirigir un partido? Esa fue una crítica que hizo el expresidente cameral José Ronaldo Jarabo al presidente Ortiz, pero eso aplica a figuras más allá de la presidencia del PPD. La responsabilidad no es solo de Jesús Manuel.

¿Ha manejado el Partido Nuevo Progresista (PNP) certeramente el gobierno? En muy pocas instancias, pero la crisis popular hace lucir a los novoprogresistas en mejor condición de gobernar porque proyectan mejor organización que los populares, no porque sean buenos, si no porque, aún con la división entre Pedro Pierluisi y Jenniffer González, estos no llegan al nivel del betún. Eso podría cambiar a medida que se acerque la primaria azul, pero habrá que ver si llegan al insulto.

En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Tenemos un partido ciego y el otro tuerto. Hoy, el partido con el reto mayor de cara a las elecciones es el ciego… el PPD.

“Tatito” Hernández es una figura valiosa dentro del PPD, para la fiscalización, pero este hace un disparo a la palma y cuatro a la pava. Creo que los populares ya piensan que “lo poco divierte y lo mucho enfada”. El ataque a García Padilla y Jesús Manuel en la entrevista de Metro fue traída por él sin ser provocado, al menos publicamente, y se está haciendo daño.

Creo que Rafael “Tatito” Hernández puede estar cruzando, si no cruzó ya, el “point of no return” de lo que puede tolerar la base popular en Dorado y fuera de Dorado. Él les facilita a sus opositores la campaña de que es un “problemático”, que cuca, que provoca las peleas, que hace bullying y que afecta al partido. Hay quien puede decir que su futuro en Dorado está echado a perder, que él va para el piso, pero tirando puños y llevándose a unos cuántos con él.