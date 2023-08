Puerto Rican gladiators: del PPD al PNP

¿Ha visto usted una carrera de relevo? Pues algo así es lo que ha ocurrido con las controversias políticas. La semana pasada el Partido Popular Democrático (PPD) se prendió fuego a sí mismo en un maratón de controversias entre el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz y el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernánez Montañez. No tengo que hacerles el cuento.

El pasado lunes en la mañana ambos llegaron “a unos entendidos” donde “Tatito” terminó poniendo una rodilla en la lona, dando dos pasos atrás y hasta cierto punto siendo el único que asumió responsabilidad. No habían terminado los populares de apaciguar su fuego forestal cuando nació entonces el sal pa’ fuera en la palma.

En la pava, el que “Tatito” cargue la culpa única diciendo: “con madurez rectifico las deficiencias de nuestra comunicación durante este proceso”, podría interpretarse de dos maneras.

Unos podrían decir que ya estaba sintiendo presión de la base y que eso estaba erosionando el apoyo que pudiera tener frente al alcalde Carlitos López en Dorado.

Otras personas pudieran indicar que era hora de echar hacia atrás con las tropas para reagruparlas y volver en embestida más adelante.

No creo que la amenaza de sanciones pesaran mucho en Hernández Montañez. Tenía su defensa y al parecer a la mayoría de la Junta de Gobierno del PPD en su bolsillo. Si alguien sabe mover fichas de ajedrez es él y ha demostrado que la crítica solo lo alimenta. “Tatito” no se va a quedar con un ojo morado, y me aventuro a anticipar que podría haber golpe de desquite y que no será con el Código Electoral.

Los que participaron en la aprobación de la resolución que advertía de las consecuencias, fue la mitad de la Junta. Algunos pudieron haber prestado su voto pensando que la situación no crecería, y aunque votaron a favor de la advertencia, quizás pensaron el presidente Ortiz no llegaría a la locura de descabezar políticamente al liderato cameral popular.

Ante el potencial apoyo de la mayoría de la Junta a revertir al presidente y evitar sanciones mayores, es que supongo Ortiz decide brincar a la Junta y llevar el caso al Consejo General, donde la situación estaba destinada a salirse de control y caer todos heridos de la peor manera.

Solo pasaron horas de que los populares fumaran “la pipa de la paz” para que entraran los penepés a decir “ahora nos toca a nosotros”. La convención del partido estadista corrió con una aburrida calma… hasta el cierre.

El domingo, durante la reunión de la Junta Estatal se pasó un video de Ricardo Rosselló en el que da un apoyo a Pedro Pierluisi. No nos llamemos a engaños, el mismo se da bajo un escenario primarista entre Pierluisi y Jenniffer González. Esto llevó a la teoría de la posibilidad de que el ex gobernador corra para comisionado residente en dupleta con Pierluisi, si González lo reta.

Primero Jenniffer expresó que no votaría por Rosselló para nada. De otra parte, provocó que el ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, abriera fuego contra cualquiera que entienda y exprese que Rosselló aún mantiene una fuerza electoral, considerando que obtuvo cerca de 74,000 votos por nominación directa para delegado de la estadidad. ¿Qué dijo?

“¿Quién por sus actos y expresiones en un “chat” avergonzó y expuso a su familia, a su equipo, a su gobierno, a su partido y a Puerto Rico con una salida, a punta de pie, en el Verano del 2019 al extremo que tuvo que ofrecer disculpas a todo el mundo? ¿Quién provocó la molestia del sector cristiano con sus posturas ultraliberales y en contra de la iglesia al punto que fundaron un partido que le costó votos al PNP? ¿Quién NO VOTÓ por la Estadidad ni por el PNP en el 2020 por su ego y enojo? ¿Quién ha sido el único Gobernador en la historia expulsado por la ira de los puertorriqueños? ¿Quién se mantiene de lejos y NO SE ATREVE caminar y visitar en Puerto Rico para propósitos políticos?

Entonces… ¿A QUIÉN se le ocurre hacerle un regalo político a los enemigos del PNP y la ESTADIDAD trayendo de vuelta esos nefastos recuerdos? Con respeto a otros buenos gobernantes de Puerto Rico, pienso que el mejor Gobernador que hemos tenido, un líder indiscutible del PNP y la ESTADIDAD fue Pedro Rosselló, qué lástima que no se pueda decir lo mismo de Ricky.”

Eso no es todo. Si animosidad ha creado Ricardo Rosselló en un sector del PNP, igual ha provocado la alegada participación de Elías Sánchez en la campaña de la comisionada. Esta aseguró que Sáchez no es parte de la campaña, pero que es bienvenido. Esa bienvenida suena más a que ya está integrado, pero que irán “soltándolo” poco a poco.

Con este panorama, pasamos de Jesús contra “Tatito” a Jenniffer y Rivera Schatz contra Rosselló. Lo cómico es cómo los dos partidos hablan de unidad.