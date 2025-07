Negociado de Energía ordena devolver a los consumidores $40 millones que fueron cobrados en la factura de luz

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ordenó a LUMA Energy que se realice un ajuste acelerado en la factura del trimestre actual para la devolución de $40 millones a los consumidores que se cobró a través del ajuste por compra de combustible.

Lee también: Fuerte rechazo al aumento en tarifa eléctrica para pago de pensiones

PUBLICIDAD

El ente regulador determinó que no tiene ante su consideración ninguna enmienda formal de parte de la Autoridad para las Alianzas Público Privada (P3) al Acuerdo de Operación y Mantenimiento suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), Genera PR, LLC, y la P3 (GOMA), debido a la falta de presentación completa y final del acuerdo enmendado.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, el ente ordenó la devolución tras concluir que la propuesta de enmienda al contrato —sometida originalmente el 27 de febrero de 2025 y enmendada a petición del NEPR el 7 de abril— no fue finalizada ni aceptada por todas las partes, en particular por Genera PR. Como resultado, se ordenó la devolución de los fondos que habían sido retenidos como reserva tarifaria asociada a dicha enmienda.“El Negociado de Energía determinó que los $40 millones ya cobrados a los consumidores a través del ajuste de Compra de Combustible (FCA) tienen que ser devueltos a los consumidores”, lee la comunicación. Además, se indicó que el ente dejó sin efecto una directriz previa que autorizaba la recuperación de $30 millones adicionales por parte de LUMA Energy durante los meses de julio, agosto y septiembre. Esta decisión se tomó tras constatar que Genera no aceptó varias disposiciones claves requeridas por el Negociado, entre ellas una fianza de cumplimiento para proteger al sistema eléctrico en caso de incumplimiento contractual.“En este momento, el Negociado de Energía no tiene ante su consideración ninguna enmienda formal del GOMA debido a la falta de presentación completa y final de la enmienda propuesta, debidamente negociada por las partes, por parte de P3 con Genera”, indica. Como medida de protección al consumidor, el Negociado ordenó a LUMA implementar un ajuste acelerado en la factura del trimestre actual para reflejar esta devolución inmediata.“Esta decisión refleja el compromiso continuo del Negociado de Energía de proteger los intereses de los abonados y garantizar que los fondos no se retengan sin un acuerdo debidamente autorizado y evaluado”.Se indicó que LUMA podrá retener únicamente la cantidad de $6,081,703.50, identificada como incentivo elegible por concepto de ahorro de combustible para el año de contrato 2024 de Genera, bajo las condiciones previamente estipuladas.