La segunda vuelta

Ya está muerta la propuesta del representante, José “Cony” Varela, para enmendar la Constitución, hacer obligatorio que el gobernador sea electo con el 50% de los votos y que haya una segunda vuelta electoral si no se obtiene ese resultado en la primera elección.

El pasado martes, cuando se pospuso la votación del proyecto para la semana que viene, le pregunté a Varela si la medida tenía los votos. Me respondió que no sabía. Le pregunté si su delegación cerró filas tras el proyecto y, de igual manera, tampoco sabía. Esa “desconexión” hace evidente que no hay apoyo en este momento y que la medida está a la deriva y a su propia suerte.

Aquí hay dos asuntos que creo se deben analizar. El primero es que esto busca darle legitimidad al gobernador electo porque un candidato con menos del 50 % no es legítimo. El segundo asunto es que, en una segunda vuelta, al ser la contienda entre dos partidos, por default se tiene consentimiento de la mayoría de los gobernados.

Bajo la administración de Luis Fortuño, se facilitó la inscripción de nuevos partidos. En el análisis del Partido Popular Democrático (PPD), y tenían razón, se trataba de una estrategia del Partido Nuevo Progresista (PNP) para diluir los votos dirigidos al PPD entre muchos partidos antiestadistas y asegurar, por división del opositor principal, la gobernación. El PNP lo vendió muy bonito hablando de democracia y de justicia para esos sectores minoritarios.

Bajo la administración de Alejandro García Padilla se movieron las primarias, viendo que era inminente una entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, para 6 meses antes de las elecciones. El PNP argumentó, y también tenían razón, le estaban acercando a las elecciones generales para que el partido estadista llegara herido a noviembre del 2016. El PPD la vendió muy bonita, argumentando que era para molestar menos a la ciudadanía con las campañas.

En el 2020, el PNP cambió las reglas de juego electoral argumentando que era para facilitar el proceso y proteger a los electores del COVID con el voto adelantado. El PPD defendió que era una medida para favorecer electoralmente al PNP.

Ahora, el PPD plantea que necesitamos segunda vuelta para asegurar que quien gane, tenga “el consentimiento de los gobernados”. El PNP refuta que se trata de una estrategia del PPD para que todos los partidos se unan en una segunda vuelta contra el partido gobernante.

Señores, en estrategia política y electoral, por más lindo que lo pongan, la realidad del caso es que estos tipos de cambios los propone el que le conviene, sea quien sea.

Respecto a si una segunda vuelta garantiza que haya “consentimiento de los gobernados”, difiero. Supongamos que en unas elecciones de 5 partidos participa 1 millón de electores y el que más votos sacó obtuvo 400,000. Supongamos que solo participaron 600,00 en una segunda vuelta, y el ganador de esa segunda vuelta obtuvo el 51 %. Ese 51 % es 306,000 votos. ¿306,000 votantes son más que 400,000? Numéricamente no; sería un escenario donde menos electores tendrían mayor fuerza electoral. No es que vaya a ser así, pero la posibilidad está ahí.

Hoy el PPD está frágil. Una alianza en una segunda vuelta le beneficiaría. Suponiendo que hubiese segunda vuelta en el 2024, ¿en realidad usted ve a seguidores de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) votando por Pedro Pierluisi para que revalide? ¡Es más!, si vamos a las elecciones del 2016 y hubiésemos tenido segunda vuelta, ¿pensaría que los seguidores de Alexandra Lúgaro, del PIP y del PPT (sobre 200,000 electores) hubiesen cerrado filas detrás de Ricardo Rosselló?

En nuestra isla, por la característica del tema del estatus, creo que las segundas vueltas casi sepultarían al PNP, electoralmente hablando, y podría resucitar el PPD como un Lázaro... Pero viendo los resultados de las elecciones del 2020, ¿quién sabe si con las segundas vueltas terminan matando a dos pájaros (PNP y PPD) de un tiro y lo que salga con fuerza sea un junte independentista del PIP y MVC?