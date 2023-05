¿La otra cara de Manuel Natal?

En el 1958, antes de tomar el poder, Fidel Castro hizo la siguiente expresión: “…nosotros no somos comunistas…”. En el 1961, dijo “seremos siempre marxista-leninistas”, y en 1965 finalmente refundó el Partido Comunista de Cuba. Como cualquier político, su cara era una antes de lograr el poder y, tras su ascenso, ya teniendo ese poder en sus manos, mostró su verdadero rostro. El pueblo se arrepintió con el tiempo, pero ya era muy tarde. Cuba cambió de una dictadura a otra dictadura con la Revolución Cubana.

Hace unas semanas se reveló en el programa El Poder del Pueblo (TeleOnce) una carta de renuncia dentro del Movimiento Victorica Ciudadana en la que pintan un cuadro de Manuel Natal que contrasta con la figura que él quiere proyectar ante el electorado.

La carta la escribe un líder del propio Victoria Ciudadana, el abogado y activista Jerohim Ortiz Menchaca, y pinta a Natal como un déspota, que cuando asume el poder abusa del mismo y que aplasta a quien no le demuestre hipnotizada lealtad. Si Natal negó cada punto, pues no lo he leído, pero entiendo que, hasta el momento, no los ha negado.

Según el autor de la carta, en un momento de mayo del 2022, cuando un comité regional realizaba una votación para elegir a un director, Manuel Natal llamó “encolerizado y fuera de sí” a una persona de su confianza para que entrara a donde se llevaba a cabo la votación, la paralizara y revirtiera el resultado. Vaya manera de ver la democracia y la transparencia en el Movimiento de Victoria Ciudadana.

Otro incidente narrado en la carta indica que, luego de las elecciones del 2020, tras un análisis, varios líderes del partido entendieron que había espacio para enmiendas que mejorasen la estructura organizativa de MVC, por lo que crearon una propuesta para llevarla a la “Asamblea Nacional”. Al parecer, eso fue una ofensa para Natal, quien, indica la carta, bloqueó dichas propuestas y acusó a los proponentes de pretender subvertir el mandato de la Asamblea. ¿No eran las propuestas para la consideración de esa misma Asamblea y que se decidieran allí?

Natal y su entonces compañera, Alexandra Lúgaro, cuenta la carta, realizaron una “cruzada” para que no se presentaran las propuestas a la Asamblea. Aún así, 7 de los 8 distritos votaron a favor de que sí se presentara. El distrito de San Juan no votó porque no le presentaron la consulta y que pudieran votar. Al final del camino, Manuel Natal presentó la propuesta de que se dejara todo como estaba y que le dieran un voto de confianza. El 53 % accedió y el 47 % votó en contra del voto de confianza a él.

El renunciante narra que en distintas ocasiones intentó acercarse a Manuel Natal para limar asperezas, pero éste lo evitaba e ignoraba.

“El motivo de esta misiva es apercibir al Consejo Ciudadano Nacional, a la Coordinadora Ejecutiva y a todo el MVC de las acciones francamente autoritarias, antidemocráticas y contrarias a nuestros Principios Éticos, que ha tomado el coordinador general de esta colectividad, Manuel Natal Albelo… Lo cierto es que la lista de desprecios y faltas de respeto del Coordinador General (Manuel Natal) es abultada y frondosa… Me parece absolutamente preocupante el mensaje que se transmite con tales acciones: se puede tener disposición y capacidad para trabajar en, para y por el país al interior de MVC, pero si no tiene el apoyo del líder, no pasarás”, expone en la carta.

Dictador autoritario, antidemocrático y antiético es la descripción directa de Ortiz Menchaca sobre Natal, no mía. ¿Sacará Natal el libreto ahora de que es parte de la “persecución”? No lo dudaría.

NotiUno 630 retomó hace unos días este asunto y Natal se limitó a amenazar a la estación: “Es cuestión de tiempo para que le pongamos fin a su guiso”, fue su reacción. En los 20 años que llevo dirigiendo NotiUno 630, no es la primera vez que nos amenazan. De hecho, figuras de mayor relevancia y de ambos partidos principales lo han hecho de manera sutil y de manera directa. Aquí estamos todavía. Natal es otra rayita para el tigre. Su comportamiento con ese comentario solo sirve para darle fuerza y veracidad a la denuncia que hacen sus propios correligionarios, como Ortiz Menchaca, que añade: “Según me confirmó el compañero Santiago Orsini, Natal Albelo le gritó e increpó aduciendo que ese curso de acción era inaceptable para él y que llevaría el asunto directamente a la Coordinadora Ejecutiva para que pasara juicio sobre el asunto. Santiago Orsini contestó que iba a colgar porque no habría de tolerar insultos de Natal Albelo”.

Esa carta expone otro rostro de Manuel Natal, y él no se ayuda mucho actuando exactamente como lo denuncian al amenazar a un medio por simplemente publicar una carta de renuncia. ¿Recuerdan las dos caras de Fidel, antes de llegar al poder y luego su totalitarismo Cuba?

