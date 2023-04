El PPD escogerá a su LÍDER para una #NuevaRuta

El próximo domingo, 7 de mayo el Partido Popular Democrático, al que he servido por convicción hace más de 30 años, se juega la vida como instrumento de justicia social para el País.

Ese día, los populares tendremos la gran responsabilidad de elegir a un líder, que ponga en marcha la restructuración de un partido que tiene como prioridad devolverle la esperanza al PPD y traer un CAMBIO de visión con #NuevasIdeas para colocar al país por la ruta correcta.

El perfil de ese líder tiene que estar definido por un historial convincente de ideas y (sobretodo) acciones que sirvan de contraste a los políticos de carrera, que vienen a servirse y no ha servir. De los que llegaron a esta institución de forma acomodaticia, o por necesidad y no por la convicción de defender los principios del Pan, Tierra y Libertad, con los que me identifico desde que nací.

Llevo más de una década sirviendo al país, en la calle con mi gente, poniendo el oído en tierra, luchando por sus causas, enfrentando juntos las adversidades, visitando cada rincón de mi Isla para apoyar las necesidades de los municipios y con eso, las más apremiantes necesidades de los puertorriqueños.

He estado presente liderando estrategias junto con otros servidores públicos para EN EQUIPO enfrentar a LUMA y luchar para devolverle el servicio de luz a los sectores más vulnerables luego de los huracanes. Soy miembro fundador del Consorcio Energético de la Montaña, una visión de futuro para solucionar la desigualdad energética de los municipios de la montaña, porque las acciones son más contundentes que las promesas, a la hora de mitigar las necesidades de nuestro pueblo.

Estuve al frente de una iniciativa para exigirle al Estado, darle la oportunidad a los epidemiólogos y crear el primer sistema de rastreo de COVID 19 con el que se salvaron miles de vidas.

Me entusiasma ser el líder de los alcaldes y alcaldesas del País, porque creo firmemente en la capacidad de levantar al País desde los Municipios y desde ese frente amplio, defender a capa y espada los derechos de las pensiones de los jubilados, mejores condiciones salariales para nuestros servidores públicos, más atención especializada a nuestros ciudadanos de la tercera edad y discapacitados.

Esos, y toda una larga lista de retos apremiantes que debe enfrentar el País, tienen que estar apoyados en un líder que con actitud conciliadora, provoque la creación de alianzas colaborativas para enderezar nuestro Puerto Rico. Este 7 de mayo, sal a votar por un líder para el que acabar con la desigualdad social y colocar los recursos en función de la necesidades de la gente, es su mayor aspiración.

Soy Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y aspiro a presidir el Partido Popular Democrático para garantizar una colectividad que logre una #NuevaRuta de CAMBIO, UNIDAD Y VICTORIA.

¡Vota por el número 3 en la papeleta!