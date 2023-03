El fenómeno Trump

Hay un hecho sobre Donald Trump que tanto los devotos como los detractores a menudo ignoran, y es clave para comprender lo que probablemente sucederá políticamente, y lo que no sucederá, si alguna de las varias investigaciones criminales sobre él conduce a una acusación: pocas personas han sido tan ampliamente conocidas por una buena parte de la población estadounidense durante tanto tiempo.

¿Qué tan ampliamente? En 1999, 16 años antes de que lanzara su campaña para presidente, casi 9 de cada 10 estadounidenses ya sabían lo suficiente sobre Trump como para tener una opinión sobre él, según las encuestas de Gallup.

Ese año, Trump era tan conocido como Al Gore, el vicepresidente en funciones, que estaba a punto de lanzar su cuarta campaña a la presidencia. Lo que es más, un pequeño porcentaje mayor de gente tenía una opinión formada sobre Trump que sobre George W. Bush — el gobernador de Texas e hijo de un expresidente — que derrotaría a Gore en las elecciones del 2000. Por el contrario, solo alrededor de un tercio de los estadounidenses ese año tenían una opinión sobre John McCain, quien ya estaba en su tercer mandato como senador de los Estados Unidos por Arizona y sería el candidato republicano en el 2008.

En cuanto al presidente de la época, casi todos los estadounidenses tenían una opinión sobre Bill Clinton en 1999, el séptimo año de su presidencia. Pero hasta enero de 1992, cuando ya se postulaba para el puesto, la mayoría de los estadounidenses contestaban la encuesta de Gallup reconociendo que nunca habían oído hablar de él.

La celebridad de Trump se remonta al menos a 1987 y la publicación del libro The Art of the Deal. Ha estado entre las personas más reconocidas de la nación durante cuatro décadas, más de lo que ha vivido la mayoría de los estadounidenses. Entre los presidentes del último medio siglo, solo Ronald Reagan se acercó al nivel de reconocimiento de nombre casi universal de Trump antes de ganar la Casa Blanca. De hecho, la encuesta de Gallup refleja que para encontrar a alguien tan conocido sin una candidatura previa a la presidencia, habría que volver a Dwight Eisenhower.

Y a diferencia de Eisenhower (y la mayoría de las otras celebridades), Trump casi siempre ha inspirado opiniones marcadamente divididas: lo aman o lo detestan.

La encuesta Gallup de 1999, por ejemplo, encontró que la opinión sobre Trump estaba tan dividida como lo está hoy: el 47 % de los estadounidenses lo veían desfavorablemente y el 41 % favorablemente. Actualmente, el 55 % tiene una opinión desfavorable de él, frente al 41 % que lo ve favorablemente, según el promedio de encuestas que mantiene FiveThirtyEight.

Si se presenta una acusación (un gran jurado de Nueva York que considera los cargos contra Trump ha seguido sesionando esta semana), la familiaridad que los estadounidenses tienen con él determinará el impacto político. Lo mismo ocurre con los demás casos de la lista de investigaciones criminales que enfrenta.

El entorno político Trump tiene dos realidades centrales: sigue siendo impopular entre la mayoría de los estadounidenses mientras que sigue siendo muy popular entre un gran segmento del Partido Republicano.

La última encuesta de la Universidad de Monmouth, publicada el martes, encontró que, entre los votantes republicanos, el 71 % tenía una opinión favorable de Trump, en comparación con el 21 % que tenía una opinión desfavorable. Al igual que varias otras encuestas recientes, la encuesta de Monmouth también mostró que Trump amplió su ventaja sobre su principal rival republicano en 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien parece haberse desvanecido a medida que la atención se ha centrado nuevamente en Trump. Entre todos los republicanos en la encuesta, el 41 % eligió a Trump como su favorito y el 27 % eligió a DeSantis.

La ventaja de Trump fue especialmente holgada entre los aproximadamente 4 de cada 10 votantes republicanos que se identifican como fuertes partidarios del movimiento MAGA, llamado así por el eslogan de Trump “Make America Great Again”. Los partidarios de MAGA apoyaron a Trump sobre DeSantis por casi 50 puntos, según la encuesta.

Si los fiscales de Nueva York anuncian cargos contra Trump en su caso que involucra pagos de dinero a una estrella porno, es poco probable que ese punto de vista republicano cambie. Lo mismo ocurre con las otras investigaciones que enfrenta Trump, incluida una investigación del gran jurado en Atlanta que involucra una supuesta interferencia en las elecciones de Georgia del 2020, y dos investigaciones federales a cargo del fiscal especial Jack Smith sobre la participación de Trump en los disturbios del 6 de enero y su potencial obstrucción en la entrega de documentos retenidos en Mar-a-Lago que fueron solicitados por el gobierno.

La mayoría de los votantes republicanos no confían en los funcionarios de las grandes ciudades demócratas. Tampoco confían en el Departamento de Justicia. Y en su mayoría han hecho las paces con el comportamiento de Trump.

Esto solo nos lleva a concluir que, al menos a corto plazo, una acusación podría hacer que crezca la ventaja actual de Trump entre los republicanos.

En la medida que se centra toda la atención de los medios en él, obliga a todos los demás candidatos a apoyar a Trump. Es posible que todo el Partido Republicano no esté de acuerdo en que Donald Trump es el mejor candidato para 2024, pero habrá un amplio acuerdo en que él está siendo perseguido por miembros del “deep state” demócrata, sus enemigos políticos, y por lo tanto deben defenderlo para lograr que el Partido republicano retome el poder.

Sin embargo, con el tiempo, el resultado de las primarias dependerá de cuántos votantes republicanos digan que admiran al expresidente pero sientan que es hora de que el partido pase a un líder con menos bagaje.

El desafío para DeSantis, así como para los otros rivales de Trump, incluidos el exvicepresidente Mike Pence y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, sigue siendo el mismo que siempre ha sido: convencer a suficientes votantes republicanos de que la nominación de Trump simplemente entregará la elección al presidente Biden.