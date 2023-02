Rosa Seguí: Ama y Janguea Con-Sentido

El pasado domingo, 12 de febrero, la Coordinadora Paz para las Mujeres lanzó su campaña educativa Ama y Janguea Con-Sentido en La Taberna Lúpulo del Viejo San Juan. Esta actividad estuvo concebida, organizada, producida y amenizada por mujeres. La campaña está dirigida a establecimientos y enfocada en la prevención de la violencia en las relaciones interpersonales. Busca promover relaciones saludables y apoyar en el proceso de identificar las violencias en diferentes espacios, incluyendo aquellos que son recreativos y de “jangueo”. Apuestan a la construcción de soluciones, espacios seguros y modos de establecer relaciones libres de violencia por medio del consentimiento, porque el consentimiento es la clave.

La campaña incluye material impreso como afiches, portavasos y servilletas para usar con la clientela y colocar en los establecimientos para educar sobre el consentimiento. Cuando hay consentimiento prevalece la voluntad y no la coerción, es decir, el consentimiento no puede ser válido si se consigue a través de la fuerza, la intimidación o el engaño.

Una persona drogada, medicada, alcoholizada o inconsciente no puede dar su consentimiento. Una persona menor de la edad legal para consentir (que es 16 años) no puede dar su consentimiento sexual. El consentimiento debe darse sin que exista una relación de poder sobre otra persona, y que obligue o manipule a la persona a dar su permiso. Una persona puede dar su consentimiento y luego cambiar de opinión en cualquier momento, y tiene que ser respetada. Estar en una relación matrimonial, de convivencia, noviazgo, entre otras maneras de relacionarnos, sentimental, sexual o interpersonalmente, no te exime de pedir el consentimiento.

¿Cómo pueden apoyar desde los establecimientos?

Adoptando procesos educativos. Debemos educar y reconocer que el alcohol no justifica agresión alguna. Los patronos deben establecer políticas claras de cero tolerancia a la violencia de género en sus espacios. Se deben promover dinámicas de consentimiento y respeto en el espacio laboral. Además, pueden crear o unirse a campañas educativas como esta y fomentar el diálogo sobre el tema con otras personas y comerciantes.

Puedes conseguir más información en www.pazparalasmujeres.org.