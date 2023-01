Pelotero del “Team Rubio” ¿con nuevo amor? Animador de TV se dejó de la novia. El Nalgorazzi tiene las evidencias.

Bueno corillo, primera columna del año y sigo con las exclusivas pa ustedes, porque se lo merecen. Me propuse como resolución no rellenar tanto con “bla bla bla” antes de contar el chisme e ir al grano con ustedes. Lo hago pa hacerlos sufrir un poquito. Me cuesta dejar de hacerlo, como en este momento que sigo escribiendo en vez de empezar a contarles el primer bochinche. ¡PARE DE SUFRIR! Les hablaré de dos parejas de la farándula. Una que recién comienza y otra que se acabó lo que se daba.

Vamo´ a lo que vinimos. El famoso pelotero boricua de Grandes Ligas, del querido y recordado “Team Rubio”, Roberto “Bebo” Pérez me parece que está dándose una nueva oportunidad en el amoL y está como que bien enchulao de su JEVA, una conocida modelo y animadora. Bebo, quien juega de catcher en las Grandes Ligas, se embolsilló $5 millones el año pasado con los Piratas de Pittsburgh pero prácticamente sin jugar ya que se lesionó y lo operaron de una pierna. Actualmente juega con los Indios de Mayagüez en Pe Erre en el Béisbol Profesional, quienes adelantaron a la Serie Final y lo veremos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol en marzo. ¿Vieron? Estoy al día en los deportes también, puedo hacer paL de pesos ahí. Pero ¿quién es la JEVA de Bebo? Vamos por partes, como hacía Dayanara mostrándonos a su novio.

Bebo, legalmente, sigue casado con la madre de sus dos hijos, Dianis Madera, con quien se casó el 9 de marzo del 2016 en Arizona, pero llevan más de dos años separados, según tengo entendido. Bebo le radicó el divorcio el 23 de noviembre del año pasado por ruptura irreparable y hasta alegó trato cruel por parte de ella en una moción urgente. Este divorcio ha sido bien caliente, con mucho bochinche y hasta finales del 2022 seguía pelúa la cosa. No sé ahora.

Desde hace un tiempo he estado “stalkeando”, digo, observando a esta conocida modelo y animadora, Coral “La Jeva” (sí, lamentablemente otra que sucumbió a la fiebre de los perridientes) que no sale de los parques de pelota últimamente (creo que en su vida había ido a alguno) pero ahora es la más fan, conocedora y “cheerleader” desde las gradas. En sus “stories” de Instagram lo grababa bien culeca bateando, en cuanto parque él jugaba, haciéndole “chijí chijá” o simplemente dejando saber de que estaba allí apoyándolo, como fiel tortolita, aunque no supiera ni “pío” del juego y como pueden ver en las fotos debajo de este chisme (TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT). Bendito, una vez lo grabó en vídeo bateando y ella gritando esgalillá pero lo que bateó fue una roletita muerta y lo sacaron de out más rápido que ligero (yo ella borraba ese vídeo pero lo dejó). Tengo ese vídeo, lo pondré prontito en mis redes. Cuando le tira fotos, Coral escribe “El mío” con corazones y toa la cosa. Hasta subió un videíto cortísimo y en la oscuridad (pero también le di SCREENSHOT), donde por primera vez se deja ver de frente con él. A Bebo se le ve toda la cara, aunque bien, perseao. A Coral se le ve la mitad de la cara (como si no supiéramos que es ella), con su famoso “duckface” y también con corazones. Ya Coral había posteado una foto con Bebo besándose, donde ella aparece de espaldas en una baranda y Bebo aparece con una gorra anaranjada, un suéter blanco y sus dos manos agarrándoles las nalgas a Coral. Me dice mi fuente (que no es la de Plaza ni Alexandra) que esa foto fue en RD antes que comenzara la liga de Puerto Rico. La pueden ver abajo también.

Mi pregunta es: ¿Bebo y Coral, qué es la que hay con ustedes? ¿Están juntos o no están juntos? Háblenme claro que muero por saber el chisme completo. En estos días, supuestamente, se firma oficialmente el divorcio de Bebo y su esposa y tendré más detalles. Así que pendientes. Bebo, lo único que me preocupa es que si alguna vez te dejas de Coral, ella diga de ti lo que dijo de su ex Joshua Pauta. Yo estaría preocupao jaja. Los que me entendieron saben. Los que no, averigüen. Mala Leche Productions.

Vamos pa otro bochinche. El animador de televisión de Wapa está dejao de su pareja, quien es una conocida modelo de TV (de la compe de él) y empresaria. Ambos salen al aire en pantalla todos los días, a diferentes horas. Los llevo observando (presentao al fin) hace tiempo y veía que hacían una linda pareja. Estoy hablando del presentador de “Pégate al mediodía”, Carlos Torres, también excompetidor del programa “Guerreros” (y hace poco se sembró pelo y le quedó de lo más aquél) y Stephanie Font, modelo del programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo (la rubia). Me salían a cada rato en los “stories” de Instagram y en TikTok, pero era porque ella se pasaba subiendo cosas con él, en realidad demasiadas veces. A veces notaba que eso a él como que no le gustaba tanto. Pero eso es una opinión mía, lo que yo percibía al verlos en las redes tanto. Además no sé si eso tuvo o no que ver con la ruptura. En cuanto a mis gustos personales, no soy de pasarme subiendo fotos con mi pareja. Todo tiene su momento y hay que disfrutarse el uno al otro en la privacidad, que es lo más real y genuino (una opinión que nadie me pidió). Pero hay gente que le encanta esa vaina. A los 3 meses de relación (en octubre 2021), noté que ya no los veía juntos y comencé a sospechar (eso es lo malo de estar posteando y posteando en redes ya que al dejarlos de ver algunos días, algo debe estar pasando). Les pregunté a ambos. Stephanie me negó que se hubieran dejado. Me dijo que Carlos era excelente hombre, de buenos valores, que hombres así estaban escasos y hasta me dijo “estoy bastante segura que con él me caso”. En ese entonces Carlos me dijo que seguían juntos, que todo iba súper bien. Que solo se habían apartado de las redes un poco. Mi olfato malalechístico sospechaba otra cosa, como que la cosa no iba bien ná. Solo ellos sabrán. Luego de eso los volví a ver juntos. Perooooooo, hace algunas semanas me fijé que desaparecieron de nuevo de las redes. Carlos no se dejaba ver ni el nuevo pelo. Ni siquiera me salían en los comments de los dichosos bitcoins ni criptomonedas. Ahí me preocupé. Les volví a preguntar y esto me contestó Stephanie: “Terminamos en buenos términos, cada uno tiene etapas de su vida muy distintas. Deseándole lo mejor siempre. Aunque sí estaba segura que me casaba, ahí puedes ver cómo en la vida lo único seguro es la muerte. La vida es un constante cambio”. Le insistí pa que me explicara eso de “etapas de su vida muy distintas” pero me pichó bien duro, me dejó en visto. Carlos me confirmó también la ruptura: “Lamentablemente nuestra relación llegó a su fin pero con mucho amor. Le deseo lo mejor del mundo”. Carlos también subió ayer domingo a sus “stories” que “ya eso se acabó” en cuanto a Stephanie. Había hecho un “Live” diciendo que se cansó de complacer a otros y no pensar en él mismo, que se alejó de familiares y amigos por complacer a otros. No sé si se refería a Stephanie. Obvio, ambos se fueron bien “cliché” en sus reacciones que les pedí. Nada, es que estoy acostumbrado al chisme y a la tiraera y esperaba más jeje. Pero se fueron “safe” y qué bueno que hablaron bien el uno del otro. Pa alante y gracias a ambos por contestar siempre mis presentamientos.

