Denis Márquez: Un reclamo continuo

El pasado martes, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes celebró una vista ejecutiva para discutir, como tema principal, la tardanza, el discrimen y la falta de transparencia en el proceso de contratación de los proveedores de salud del Plan Vital, del Gobierno de Puerto Rico.

Comparecieron un conjunto amplio de representantes de distintos sectores de salud, incluyendo médicos, dentistas, laboratorios y farmacias. El reclamo principal fue que las aseguradoras, a estas fechas, no han provisto el contrato para el plan vital a los proveedores, lo que ha tenido la consecuencia de dejarlos fuera de la red o tener poco tiempo para evaluarlo y responder al mismo. Ello ha creado la falsa impresión de que no existen suficientes proveedores y así promover la contratación de sus propias clínicas.

Se trajo a la atención de la Comisión, además, el profundo cuestionamiento y preocupación de los grupos de salud; los conflictos que surgen por la doble función de las aseguradoras al ser los representantes del Gobierno ante los proveedores, administrar el plan de salud, auditar a los proveedores y, a la misma vez, ser proveedor de salud con sus propias clínicas y hospitales; de sus anuncios comerciales promoviendo esta práctica, y a todas luces intentar centralizar en ellos los servicios de salud.

Se discutió con énfasis –pero sobre todo con indignación– el problema de las tarifas y el pago a los proveedores que provoca, como en el caso de los ortopedas, la disminución en la oferta de servicios a las poblaciones. Resulta indignante, también, que las tarifas que paga la reforma de salud a los dentistas del país son las mismas que hace 30 años.

Este fue otro ejemplo más de la quiebra de nuestro sistema de salud, con las aseguradoras como el eje central de este fracaso, y así lo plantearon en la vista muchas personas. En esta ocasión, no se escucharon las voces de los pacientes, a los que no se le aprueban estudios o tratamientos, los que no pueden adquirir medicamentos, los que sus vidas están en peligro continuo ante la constante violación a su derecho a la salud. Continuaremos luchando por un sistema universal de salud.