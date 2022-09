Opinión de Rosa Seguí: Los problemas agravados por LUMA

No es fácil escribir en un momento en el que la mayoría del País tiene necesidades sin cubrir. Sin embargo, aprovecho este espacio para expresar mi solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y para continuar exigiendo la cancelación del contrato de LUMA Energy y la transición acelerada hacia fuentes de energía renovables, como reclamos urgentes e impostergables.

Aunque atravesamos por muchos problemas luego del paso del Huracán Fiona, lo cierto es que el azote del huracán no es la raíz de los problemas. El problema de la pobreza, la falta de planificación, aunque se exacerban por el huracán, no fueron provocados por Fiona. Y aunque tenemos que criticar la falta de preparación, prevención y acción del gobierno, nuestros problemas no terminan ahí. Además del gobierno, tenemos que analizar el sistema económico y social que tenemos. Un sistema que no favorece la justicia social ni a la protección del ambiente. Por el contrario, su tendencia es hacia la injusticia social y hacia la destrucción del ambiente.

Este sistema distribuye desigualmente el ingreso y no satisface las necesidades de la gente, sino que satisface las de quienes tienen dinero para pagarlas. Por eso, vemos que se continúan construyendo viviendas de lujo, pero no vivienda de interés social que son las que hacen falta construir. Por eso se regalan escuelas, parques, playas, manglares, siempre que sean un “buen negocio”. Esos mismos intereses económicos poderosos son los que se oponen a legislación para proteger la zona marítimo terrestre, para aumentar salarios y son quienes desplazan comunidades de sus viviendas.

Por esto, tenemos que hacer un cambio profundo en nuestro sistema económico y social. En lo que logramos este cambio, tan necesario, el gobierno puede y debe tomar acción. Solo falta voluntad. Implementar un sistema de generación solar distribuida, reducir al mínimo o cancelar la deuda de la AEE, salir del contrato de LUMA y transformar la AEE en una estructura democrática y participativa son todas alternativas no solo viables, sino urgentes.