Opinión de Alejandro Figueroa: El aborto y lo que nos dicen los datos al respecto

La realidad y la ley que rodea uno de los temas más polarizantes de la política local y nacional en la era moderna parece estar a punto de cambiar drásticamente. Todavía estamos a menos de 24 horas de que saliera a la luz pública un borrador de opinión filtrado de la Corte Suprema, ahora verificado por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, que sugiere que la mayoría de los jueces están listos para revocar Roe v. Wade. Como consecuencia, los estadounidenses se enfrentan a un panorama muy diferente en cuanto al tema del aborto.

Dadas las circunstancias es de utilidad revisar los datos que han levantado distintos estudios en Estados Unidos sobre el aborto.

El número de abortos

Se informaron casi 630,000 abortos legales a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en 2019. Ese es el año más reciente para el cual los CDC han proporcionado datos.

Eso representó aproximadamente un 20% menos de abortos que una década antes. Fue un ligero aumento de 2%, sobre la cantidad de abortos desde 2018.

¿Quién procura abortos?

En su mayoría mujeres jóvenes. Las mujeres de 20 años representan la mayoría de los abortos, aproximadamente un 60%, según los datos de los CDC. En cifras generales, las mujeres negras no hispanas tuvieron el 38% de todos los abortos en 2019, y las mujeres blancas no hispanas representaron el 33%. Les siguieron las mujeres hispanas, que representaron el 21% de todos los abortos.

Según la data publicada por el CDC, la mayoría de las mujeres que abortan, el 58%, lo hacían por primera vez, mientras que aproximadamente el 60% había dado a luz en el pasado. El 85% de los abortos se realizaron a mujeres solteras.

¿Cuándo y cómo?

La gran mayoría de los abortos, el 93%, se realizaron antes de las 13 semanas de embarazo. Una gran mayoría de la totalidad de los abortos realizados, el 72%, ocurrió en o antes de las 9 semanas de embarazo, lo cual podría tener cierto impacto en términos del análisis que se lleva a cabo en un sinnúmero de jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, en cuanto a propuestas legislativas para reglamentar la práctica del aborto.

Más del 40% de todos los abortos en el 2019 se realizaron con medicamentos durante el embarazo temprano, según el CDC. Encuestas más recientes de proveedores de servicios de aborto del Instituto Guttmacher, una organización de investigación y política que apoya el derecho al aborto, sugiere que el aborto con medicamentos representó el 54% por ciento de todos los abortos en EE. UU. en 2020.

¿Razones para abortar?

No hay data puntal o certera a nivel nacional sobre las contestaciones esta pregunta, pero según un artículo del Instituto Nacional de la Salud publicado en el 2018 que analizó los datos recopilados de 30 centros de aborto entre 2008 y 2010 en Estados Unidos existen 7 razones principales. Dicho estudio no es necesariamente representativo a nivel nacional, pero puede dar una idea del universo involucrado. Cabe señalar que al responder al estudio las mujeres podían seleccionar varias respuestas, por lo que no los porcientos no suman 100.

Las respuestas elegidas con más frecuencia fueron las siguientes: (i) 40% expresó que abortó porque no estaba financieramente preparada para tener un hijo, (ii) 36% expresó que no era el momento adecuado para tener un bebé, (iii) 31% expresó que el aborto estaba relacionado con su pareja, (iv) 29% expresó que quería concentrarse en sus otros hijos, (v) 20% expresó que tener un hijo interferiría con su futuro, (vi) 19% expresó que no estaban emocional o mentalmente preparados y (vii) el 12% mencionó los riesgos para la salud de la madre o el bebé como una razón.

