Opinión de Jesús Manuel Ortiz: Consecuencias de la inacción gubernamental

Esta semana la Comisión de Gobierno que presido centró sus esfuerzos de fiscalización en el proceso de reconstrucción de escuelas en el sistema público de enseñanza. De esa vista obtuvimos información que revela que el Departamento de Educación ha identificado casi 75 mil columnas cortas en nuestras escuelas públicas alrededor de toda la Isla. Del total de 860 planteles escolares, el DE establece que 682 tienen al menos un edificio con problemas de columnas cortas. Esto representa el 79% del total de los planteles. Ahora bien, lo más revelador es que a 25 meses del terremoto solo se ha reparado y entregado el 8 % de esas 75 mil columnas cortas identificadas.

Otro dato que revela el lento proceso realizado por el gobierno es que para agosto de este año sólo unas 37 mil columnas cortas estarían reparadas para el próximo mes de agosto. Eso significa que otras 37 mil no estarán listas hasta posiblemente fines de este año. Además de lo burocrático del proceso, lo que no todo puede ser adjudicado al DE, una acción que sin lugar a dudas fue detrimental fue el proceso de inspección de escuelas luego de los terremotos de 2019 y 2020 en el que no se hizo un inventario de la cantidad de columnas cortas en nuestras escuelas públicas. Esa realidad retrasó los trabajos y hoy vemos los resultados.

La información vertida en esa vista pública es otro ejemplo de lo importante que es el sentido de urgencia en el gobierno y del impacto que tiene en la ciudadanía la falta del mismo en sus funcionarios gubernamentales. En este caso, la respuesta inicial del gobierno, y el historial de mal uso de fondos que sin duda provoca más trabas en las asignaciones de fondos federales de emergencia, tienen el efecto de mantener a nuestros niños en planteles con defectos que resultan muy peligrosos en caso de un terremoto. Este es otro ejemplo de las consecuencias de la inacción gubernamental.

