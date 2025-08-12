MSJ: Falta de implementación del Código de Orden Público en La Perla fue por resistencia comunitaria

El comisionado de Seguridad del Municipio de San Juan, Juan Jackson, confirmó que el Código de Orden Público no se había implementado plenamente en la comunidad de La Perla debido a la resistencia de sus residentes, quienes hasta ahora no habían solicitado ni facilitado la intervención de la Policía Municipal.

En entrevista radial (En Caliente con la Jovet, NotiUno 630), Jackson indicó que ayer tuvo el primer acercamiento formal del liderato comunitario para coordinar la aplicación de la ordenanza, que busca establecer un balance entre la convivencia residencial y la actividad comercial. La apertura se produce tras el asesinato de un turista en el sector, ocurrido el pasado fin de semana, y en medio de un plan municipal para reforzar el patrullaje en la zona.

“Usualmente hay resistencia por parte de las comunidades a que la Policía entre. Ahora nos abren las puertas y con mucho gusto vamos a trabajar en coordinación como Cuerpo de Policía Comunitaria”, sostuvo el funcionario, al destacar que en otras comunidades, como Barrio Obrero, el liderato ha sido más activo en denunciar violaciones al Código.

Jackson precisó que, aunque se ha señalado públicamente que en La Perla continúa la venta y consumo de alcohol después de horas permitidas, en ocasiones los negocios están cerrados y la actividad ocurre en la vía pública o en residencias, lo que limita el alcance de la intervención policial. Recalcó que la aplicación del Código requiere colaboración ciudadana, ya que las querellas por ruido y otras infracciones deben contar con la denuncia formal de los vecinos.

Sobre el caso del turista fallecido, el comisionado explicó que la Policía Municipal fue la primera en responder y que el incidente está bajo investigación de la Policía de Puerto Rico. Detalló que las personas heridas y un detenido por el caso son residentes de la comunidad, con historial criminal previo.

El Municipio de San Juan planifica, junto a la comunidad, un plan de trabajo para reforzar la seguridad y orientar sobre los alcances del Código de Orden Público, con el objetivo de garantizar una convivencia segura para residentes y visitantes.