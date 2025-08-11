San Juan refuerza seguridad en La Perla tras asesinato de turista

El alcalde Miguel Romero indicó que desde hoy se establecerá una ronda preventiva de 24 horas a cargo de ocho policías municipales en dos turnos.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció este lunes un refuerzo inmediato de la vigilancia en el sector de La Perla, tras el asesinato de Kevin Mares, un turista de 25 años residente en Nueva York que se encontraba en la isla para asistir al concierto del domingo de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Romero indicó que desde hoy se establecerá una ronda preventiva de 24 horas a cargo de ocho policías municipales en dos turnos. El alcalde recordó que desde 2021 no se registraba una muerte violenta en la zona y la describió como un lugar “seguro y tranquilo”.

Explicó que hasta principios de este año existía un servicio especial de la Policía Estatal que fue retirado, pero que su administración asumirá esa labor y gestionará su restablecimiento con el superintendente de la Policía.

Romero, que hizo la expresiones durante una reunión del componente de seguridad del municipio sanjuanero, aclaró que este incidente no está vinculado con violaciones al Código de Orden Público, sino con personas relacionadas a actividades criminales.

Los planes de seguridad en torno a la residencia de Benito Martínez, Bad Bunny, continuarán concentrándose en áreas de alta concurrencia como el Trocadero, Río Piedras y la Placita de Santurce.

Policía informa arresto

La Policía de Puerto Rico confirmó la tarde del lunes que arrestó a un hombre que estaría vinculado con la balacera que dejó a un turista muerto y dos locales heridos de bala el domingo en la madrugada, en La Perla.Se trata de Kenneth G. Estrada Meléndez, de 37 años y residente de la barriada, contra quien pensaba una orden de arresto por venderle drogas a un agente encubierto el 12 de octubre del 2021.

La jueza Ileana Blanco, del Tribunal de Primaria Instancia (TPI) de San Juan, le había impuesto una fianza de $20 mil dólares. Estrada Meléndez se encontraba fugitivo. Fue apresado en la calle Robles, sector La Trocha, en Vega Baja.

Al momento, el hombre no figura como el sospechoso de asesinar a Kevin Mares, de 25 años y residente del estado de New York, y de herir de bala a Miguel y Keila Meléndez Beltrán, ambos hermanos y residentes de La Perla.