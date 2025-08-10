Novia de turista asesinado en La Perla: “Encuentren al que hizo esto”

Kevin Mares fue el turista asesinado en La Perla, en San Juan.

La novia del turista asesinado la madrugada del domingo en La Perla solicitó a las autoridades locales que den con la persona que ocasionó su muerte.

Fue en entrevista exclusiva con Telenoticias (Telemundo) que la mujer― la cual no fue identificada― expresó entre lágrimas lo siguiente: “Por favor, encuentren al que hizo esto porque me quitó casi mi vida entera”.

Asimismo, detalló que terminaron en la famosa barriada después de salir de La Placita de Santurce.

“Yo estaba muy cansada, tenía mucho sueño y quería regresar al hotel. Ellos todavía querían celebrar y yo les dije que me quería quedar en el hotel. Kevin me preguntó que si estaba bien que pudiera ir y le dije que sí. Le dije que por favor se cuide, que lo quería mucho y mira lo que pasó, no regresó”, sostuvo.

La joven además describió a la víctima como honesto, amable y estudioso.

Kevin Mares, de 25 años y residente del estado de New York, murió baleado frente al negocio “Refugio de Hombres Maltratados”, en La Perla, en San Juan.

Mares se encontraba en la Isla junto a su pareja, su cuñado y su primo para visitar hoy la residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo).

Según el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), una discusión pudo haber provocado la balacera que ocasionó su muerte.

Otras dos personas, identificadas como Miguel y Keila Meléndez Beltrán, ambos hermanos y residentes de la barriada, resultaron heridos de bala. Se confirmó que están estables.

En la escena del crimen, la Uniformada encontró un abastecedor marca Glock con capacidad para 31 municiones. Adicional, reveló que fue alterada, ya que no se encontraron casquillos.

La Policía no descarta que el tiroteo se dio por una guerra interna y el turista sea una víctima inocente.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.

Se exhorta a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento de este caso, llame al 787-343-2020.