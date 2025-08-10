Reportan seis asesinatos y siete heridos de bala durante este fin de semana

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) informó que durante este fin de semana se reportaron seis asesinatos, seis accidentes de tránsito de carácter fatal y siete personas heridas de bala entre el viernes 8 y el domingo 10 de agosto de 2025.

Asesinatos

El viernes, a las 3:00 la madrugada, agentes que realizaban un patrullaje preventivo hallaron en Río Piedras, un vehículo Cadillac Escalade blanco, año 2021, con las puertas abiertas. En la tercera fila de asientos estaba el cuerpo baleado de Adam Pérez Carlo, de 34 años y con expediente por sustancias controladas. El CIC de San Juan investiga el caso.

Ese mismo día, a las 9:57 de la noche, la Policía Municipal de Manatí respondió a un llamado al 9-1-1 sobre un asesinato en la carretera 616 del barrio Cantito. En el patio de una residencia se encontró a Gabriel García Rodríguez, de 41 años, con múltiples impactos de bala. También tenía historial por drogas. La escena fue procesada por el CIC de Arecibo.

El sábado, a las 2:34 de la madrugada, se reportó un asesinato múltiple en la avenida Miguel A. Pou, frente al condominio Paseo de la Reina, en Ponce. En un Honda Accord gris fue hallado sin vida Luis A. Padilla Sepúlveda, de 41 años. En el mismo incidente, una mujer identificada como Camille Ariam Torres Nieves, de 28 años, murió tras ser llevada al hospital. Otros dos hombres, Steven Núñez de 27 años y Jan Rivera de 24 años, resultaron heridos.

La madrugada del domingo, a las 4:13 de la madrugada, un tiroteo en la barriada La Perla, en San Juan, dejó como víctima mortal a Kevin Mares, de 25 años y residente en Nueva York, quien falleció en el Centro Médico por una herida de bala en el abdomen. Sus vecinos, Miguel A. y Keila Meléndez Beltrán, de 46 y 45 años respectivamente, también fueron heridos.

Minutos después, a las 4:54 de la madrugada, se reportó otro asesinato en la calle Ramón B. López, intersección con Ramón Elvira, en el sector Santa Ana de Río Piedras. El occiso, aún sin identificar, aparenta entre 25 y 30 años y presentaba múltiples impactos de bala.

Accidentes fatales

El viernes, a las 11:08 de la mañana, un accidente en la carretera 693 de Dorado cobró la vida de María Rivera Venegas, de 87 años, pasajera de un Toyota Corolla que fue impactado por un Maserati conducido por Jesús Sierra Del Río, de 25 años.

El sábado, en la madrugada, tres choques fatales ocurrieron en la región oeste y norte. En Rincón, a la 1:00 de la madrugada, Wilfredo Santana Pérez, de 46 años, perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste, falleciendo en el acto.

En Arecibo, a la 1:55 de la amdrugada, Eunice Vargas Medina, de 42 años, murió al impactar su auto contra un árbol.

En Camuy, en horas de la tarde, Felipe Ríos Morales, de 78 años, falleció tras invadir el carril contrario y chocar de frente contra otro vehículo.

El domingo, en Juncos, el peatón César I. Álvarez Rohena, de 64 años, murió al ser impactado por un vehículo mientras cruzaba fuera de un cruce peatonal. Horas más tarde, a las 6:00 de la mañana, en la carretera PR-198 de Juncos, Shakeel H. López Velázquez, de 27 años, perdió el control de su Toyota Tundra e impactó un poste, falleciendo en la escena.

Heridos de bala

Entre los heridos de bala reportados este fin de semana se encuentran Steven Fuentes Rondón de 21 años y residente de Río Grande, Steven Núñez de 27 años y residente de Ponce, Jan Rivera de 24 años y residente de Ponce, un hombre no identificado en Aguadilla, Keyliann N. Osorio Peña de 22 años y residente de Caguas, Miguel A. Meléndez Beltrán de 46 años y residente de San Juan, y Keila Meléndez Beltrán de 45 años y residente de San Juan.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones de cada uno de estos incidentes.