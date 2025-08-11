Padre de turista asesinado en La Perla a las autoridades locales: “Terminen el proceso rápido”

Kevin Mares fue el turista asesinado en La Perla, en San Juan.

El padre de Kevin Mares, el turista asesinado la madrugada del domingo en La Perla, hizo un llamado a las autoridades locales para que culminen el proceso de investigación pronto con el fin de hacerle justicia y poder trasladar su cuerpo a Estados Unidos.

“Terminen el proceso rápido. Según nos informó la funeraria, esto puede tomar tiempo por ser un crimen y porque hay una investigación”, expresó su progenitor en entrevista con NotiCentro (Wapa Television).

“Ellos (la Policía) nos dijeron que podríamos tenerlo con nosotros jueves o viernes, si no la próxima semana”, agregó.

Más temprano, la Uniformada arrestó a un hombre que estaría vinculado con la balacera que culminó con la vida de Mares y dejó a dos locales heridos de bala.

Se trata de Kenneth G. Estrada Meléndez, de 37 años y residente de la barriada, contra quien pensaba una orden de arresto por venderle drogas a un agente encubierto el 12 de octubre del 2021.

La jueza Ileana Blanco, del Tribunal de Primaria Instancia (TPI) de San Juan, le había impuesto una fianza de $20 mil dólares. Estrada Meléndez se encontraba fugitivo. Fue apresado en la calle Robles, sector La Trocha, en Vega Baja.

Al momento, el hombre no figura como el sospechoso de darle muerte al joven de 25 años, quien era residente del estado de New York, y de herir de bala a Miguel y Keila Meléndez Beltrán, ambos hermanos y vecinos de La Perla.

Sin embargo, las autoridades comentaron que se presume que estuvo involucrado en el altercado que provocó el tiroteo. Se investiga si el ataque a tiros iba dirigido a él.

Asimismo, NotiCentro detalló que el individuo es sobrino de los hermanos, quienes se encuentran en condición estable y serían entrevistados hoy por la Policía.

Fue el domingo, frente al negocio “Refugio para hombre maltratados, en La Perla, que Mares se encontraba compartiendo con unos conocidos que viajaron con él para asistir al concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo), cuando lo mataron.

En la escena del crimen, las autoridades encontraron un abastecedor marca Glock con capacidad para 31 municiones. Adicional, revelaron que fue alterada, ya que no se encontraron casquillos.

La Uniformada no descarta que el tiroteo haya ocurrido por una guerra interna y el turista sea una víctima inocente.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.

Se exhorta a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento de este caso, llame al 787-343-2020.