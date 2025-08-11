Comunidad de La Perla solicita acción del Municipio de San Juan para garantizar cumplimiento del Código de Orden Público

La Asociación Impacto Comunitario La Perla hizo este lunes, un llamado urgente al Municipio de San Juan para que se asegure el estricto cumplimiento del Código de Orden Público en la comunidad, tras el lamentable incidente ocurrido el pasado fin de semana en el que un turista perdió la vida en medio de un altercado en las inmediaciones de un negocio local.

La organización comunitaria destacó que la mayoría de las personas que residen en el área cercana a estos establecimientos son adultos mayores, quienes a menudo se ven afectados por el ruido excesivo, el flujo continuo de visitantes y situaciones de riesgo que se extienden hasta altas horas de la noche.

“Nos solidarizamos con el dolor de los familiares de la víctima de esta tragedia y exigimos un plan de acción a la Policía Municipal para que el flujo de visitantes y la actividad comercial se maneje en armonía con los residentes, quienes se exponen a ruidos y altercados hasta altas horas de la noche. Existe un Código de Orden Público en todo San Juan que es necesario hacer respetar.

La Asociación recalcó que, si bien la comunidad promueve la actividad cultural y turística de forma responsable, es fundamental que las autoridades municipales refuercen la seguridad y la regulación para garantizar la tranquilidad y el bienestar de sus residentes.

“Durante los pasados años hemos estado realizando diversos esfuerzos para el mejoramiento de la comunidad, destacando su riqueza cultural y belleza panorámica. Es frustrante que este tipo de incidentes suceda en medio de múltiples iniciativas de autogestión para beneficio de nuestra comunidad”, recalcó Yashira Gómez, presidenta de la Asociación Impacto Comunitario La Perla.

Asesinan a un turista frente a negocio en La Perla

Las autoridades investigan un incidente violento reportado a las 4:13 a.m. del domingo, 10 de agosto de 2025, en la calle Norzagaray, frente al negocio “Refugio de Hombres Maltratados”, en la barriada La Perla, en San Juan.

El suceso dejó un saldo de un hombre fallecido y dos personas heridas.

Según la información preliminar, Kevin Mares, 25 años y residente del estado de New York, recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del abdomen. El joven falleció en el Centro Médico de Río Piedras.

Además, resultaron afectados los hermanos Miguel A. Meléndez Beltrán y Keila Meléndez Beltrán, de 46 y 45 años de edad respectivamente. Ambos son residentes de la barriada.

En la escena, la Policía encontró un abastecedor marca Glock con capacidad para 31 municiones. La Uniformada confirmó que la escena del crimen fue alterada, ya que no se encontraron casquillos.

Los agentes Joanlee Rivera Ramos y Eric Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y supervisados por el sargento Arnaldo Ruiz Medina, se hicieron cargo de la investigación en unión a la fiscal Melba López Ramos.