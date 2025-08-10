Policía investiga posible manipulación en escena de tiroteo mortal en La Perla

Las autoridades investigan un incidente violento reportado a las 4:13 a.m. de este domingo en la calle Norzagaray, frente al negocio “Refugio de Hombres Maltratados”, en la barriada La Perla, en San Juan.

El suceso dejó un saldo de un hombre fallecido y dos personas heridas.

PUBLICIDAD

Según la información preliminar, Kevin Mares, 25 años y residente del estado de New York, recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del abdomen. El joven falleció en el Centro Médico de Río Piedras.

Además, resultaron afectados los hermanos Miguel A. Meléndez Beltrán y Keila Meléndez Beltrán, de 46 y 45 años de edad respectivamente. Ambos son residentes de la barriada.

Se desconoce su estado de salud.

En la escena, la Policía encontró un abastecedor marca Glock con capacidad para 31 municiones. La Uniformada confirmó que la escena del crimen fue alterada, ya que no se encontraron casquillos.

Los agentes Joanlee Rivera Ramos y Eric Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y supervisados por el sargento Arnaldo Ruiz Medina, se hicieron cargo de la investigación en unión a la fiscal Melba López Ramos.

PUBLICIDAD

La Policía exhorta a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento de este caso, llame al 787-343-2020.

Hombre muere tras impactar su auto contra un árbol en Juncos

Por otro lado, las autoridades investigan un accidente de auto con objeto fijo reportado a eso de las 6:00 de la mañana de hoy, en el barrio Ceiba Sur de Juncos.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre murió tras impactar con su auto un árbol.

La agente María Díaz, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la pesquisa.