Gobernadora a Pedro Pierluisi: “Tuvo la oportunidad, nunca hizo ninguna acción”

La gobernadora Jenniffer González Colón respondió el jueves a las declaraciones del exgobernador Pedro Pierluisi, quien la exhortó a enfocarse en su gestión y dejar de justificar acciones pasadas, incluyendo la cancelación del contrato de LUMA Energy y el manejo de los fondos federales para la reconstrucción.

“Yo heredé lo que él me dejó. Esa es la contestación que tengo que dejar. Él me dejó un sistema de transmisión de distribución con menos 800 megavatios de energía. Esa es la realidad en términos de generación. Y en cinco meses yo he añadido 700 megavatios de energía y tenemos una reserva de 1,000 megavatios”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“La Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta Fiscal y el Negociado de Energía están evaluando nuestra propuesta para añadir 800 megavatios más. Yo puedo entender la frustración. No sé en qué el tiempo le dio la razón. El tiempo me dio la razón a mí, que LUMA no sirve y que había que sacarlo. Yo he tenido la determinación de hacerlo y lo voy a hacer como lo prometí. Tuvo la oportunidad, nunca hizo ninguna acción. ¿Ustedes recuerdan que él defendía este contrato de LUMA? Por eso yo soy gobernadora hoy”, manifestó la primera ejecutiva.

Agregó que, aunque heredó el contrato con LUMA, su administración ha comenzado un proceso riguroso de fiscalización.

“Yo le estoy haciendo la fiscalización que nunca se le ha hecho a este operador. Yo no vengo aquí a defender contratistas ni operadores. Vengo a defender al pueblo de Puerto Rico ante los servicios para los que el gobierno contrata”, sostuvo.

Sobre el señalamiento de atraso en los fondos federales, González Colón dijo que hay transferencias activas y trabajo conjunto con los municipios. “No me pregunten a mí, pregúntenle a los municipios que están viendo cómo en Vivienda se están haciendo las cosas, igual que en el resto de las agencias”, expresó.

Afirmó que bajo la administración anterior se perdieron 1,400 millones de dólares en fondos federales y que ahora se están tomando acciones concretas para evitar que eso vuelva a ocurrir. “Las órdenes ejecutivas que hemos aprobado han permitido adelantar proyectos. Ayer en Naguabo firmamos una para viabilizar un proyecto de 53 millones de dólares. Eso hubiera tardado un año y medio más si no se tomaban decisiones ejecutivas”, explicó.

La gobernadora destacó que el informe de la Junta de Planificación indica un crecimiento económico en los primeros meses de su gestión, impulsado por el uso de los fondos federales.