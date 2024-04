Contralor electoral atento a donativos en giros

La Oficina del Contralor electoral está auditando en tiempo real las campañas electorales en términos de sus informes de ingresos y gastos. Una de las banderas rojas para esa oficina son los donativos con giros postales cuya numeración consecutiva pudiera ser indicio de algún movimiento irregular.

En el caso de los ingresos de la campaña de la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, para el informe de enero de este año, se registran cerca de 20 personas donando dos y hasta tres giros, en un mismo día. En el pasado informe también incluía personas donando en varias ocasiones en un mismo día.

Metro Puerto Rico revisó el informe de ingresos y gastos del Comité González Colón, en el cual se pudo identificar aproximadamente 17 individuos que realizaron giros desde $125 hasta $500.

Cada persona natural puede donar hasta $3,100 por evento electoral en el año electoral.

En el registro se ven cuatro movimientos con giros: hay múltiples donaciones que tienen una serie de números consecutiva, giros con numeraciones idénticas, y giros con numeraciones distantes, a su vez intercalados con giros de otros donantes.

Recomendados

Sobre esto último, aunque los giros de una misma persona tienen numeraciones distintas, más adelante, los giros de otro individuo le dan el seguimiento a la numeración del anterior. En ambos casos, teniendo más de un giro con la misma fecha.

Del listado en cuestión, se encontraron por lo menos seis que fueron giros consecutivos. Esto resulta como una bandera roja para los auditores, aseguró a este medio el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez.

En la lista se encontraron dos giros bajo el nombre de Abimanuel Hernández Calderón, quien se alega que “recogió” el endoso a favor del capitán Elmer Román, a nombre de la Lcda. Nelsa López Colón, viuda del exgobernador Hernández Colón. La abogada así lo identifica en una querella formal por el endoso a su nombre que ella no emitió. La denuncia continúa bajo investigación.

Otro donativo destacado fue el de un individuo que aportó $125 dólares, en tres ocasiones, en tres giros separados, el mismo día. Estos giros están registrados con numeraciones completamente distintas; no consecutivas. Es decir, que la persona tendría que haber sacado tres giros en tres momentos diferentes para hacer un donativo en un mismo día.

En otra ocasión, una mujer donó $500 dólares. Dos renglones más abajo, se ve a la misma persona haciendo otro donativo de $125. Todos en el mismo día. En el pasado, Metro Puerto Rico analizó otro informe de la misma campaña en la que se detallaba un generoso patrón de donativos de las mismas personas en un mismo día. En aquella ocasión, más de 100 personas aparecían haciendo más de un donativo en una misma fecha. González Colón dijo entonces que muchos de sus simpatizantes le hacían donaciones que pagaban parte en efectivo, parte en tarjeta y/o parte en giro, por lo que aparecen en su informe con dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis donativos en una misma fecha. “Si una persona me hace donativos en cheque o en giro de $300, de $500, de $1,000 cada donativo, no entra en un en un solo paquete, entra individual. Hay personas que dan con tarjeta de crédito una cantidad, con cheque dan otra. Así que pues al final del camino yo lo tengo que rendir como un donativo individual porque así lo requiere la ley federal. Así que es no es una cuestión de que yo decida dividirlos, es que si las cantidades, el método que se utiliza para recibir la cantidad es distinto, tengo que así reportarlo”, dijo en aquella ocasión la comisionada a Radio Isla.

¿Por qué no hacer un solo giro?: equipo de González Colón reacciona

El director de finanzas del comité de campaña de la comisionada residente en Washington D.C., Oriol Campos, aseguró que no hay irregularidades en el informe y explicó que se trata de una venta de taquillas para un evento de las Octavitas, en el municipio de Arecibo.

“El costo de la taquilla era $125, por lo tanto, algunas personas que compraron múltiples taquillas decidieron hacer un giro por cada taquilla para cuadrarle. Por ejemplo, nosotros le dimos taquilla a Juanito para que la vendiera y le dimos taquilla a Pedro. Y yo tercero, le compré uno a Pedro y uno a Juanito, pues le di un giro de $125 a cada uno, como el pago por la taquilla que compré. […] Hay una gente que compra para donar: ’compré cinco taquillas, pero voy yo solo’. Por eso hay cheques de 500 para cuatro taquillas, o cuatro cheques de $125 para cuatro taquillas. Pero, al fin y al cabo, lo compramos a personas porque lo que hay que hacer es el donativo. Es legal hacer un donativo hasta $3,100. No se puede cuestionar a nadie las razones por las cuales quieren donar, siempre y cuando lo hagan hasta el máximo. No hay ninguna irregularidad para el Contralor Electoral. Es extremadamente normal. Ym no solamente ocurre con nuestra campaña, va a ocurrir con toda la campaña que recibe un pago por giro de más de mil dólares. Porque si te quiso donar una cantidad mayor, por naturaleza se tiene que dividir en más de un giro”, explicó a este medio.

En cuanto a las numeraciones consecutivas estableció que es ”totalmente normal”, pues si “la persona compró dos giros en el correo, en el supermercado o donde sea, y compró $2,000 dólares, por supuesto que van a salir con números consecutivos uno después del otro”.

Campos reiteró que están en cumplimiento con las regulaciones y normas del Contralor Electoral.

Pierluisi se nutre de contratistas

Metro Puerto Rico también analizó el informe de su contrincante, el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi Urrutia, y, aunque no se halló incidencia similar a la de González Colón, hay un patrón de donativos por parte contratistas y personas que se benefician de programas y créditos del Gobierno. Estos donan en familia.

Así es el caso de los dueños de Physician HMO, compañía que está bajo la lupa tras autorizar la salida del exconvicto, Hermes Ávila Vázquez, sospechoso del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega el pasado domingo, 21 de abril cerca de la playa Los Tubos, en Manatí. Los donantes son la familia Villalobos.

Asimismo, se encontró a la familia Stubbe —conocidos desarrolladores de la industria turística, residencial y de entretenimiento— donando en su campaña.