Presunto asesino de mujer en Manatí fue sentenciado a 122 años de cárcel en el 2005

El presunto asesino del noveno feminicidio íntimo en lo que va de año, Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, asesinó a otra mujer en el 2005 y cuenta con un expediente criminal que data desde el 1991, confirmó la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.

La sentencia de su caso en el 2005 determinó que Ávila Vázquez tendría que cumplir 122 años de cárcel. No obstante, Escobar Pabón indicó que, a raíz de un accidente laboral que tuvo el sujeto mientras trabajaba en confinamiento, ”comenzó una serie de eventos de salud”, lo que lo llevó al uso de una silla de ruedas.

Desde el 21 de abril, Ávila Vázquez es sospechoso de haber degollado a Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, residente de Vega Baja. Se alega que, luego de los hechos, el sujeto huyó a pie tras chocar el auto que manejaba contra un poste.

¿Posible engaño a las autoridades?

“El en varias ocasiones hizo solicitudes para que se le pudiera conceder el pase extendido por condición de salud, recogido dentro de lo que es la Ley Núm. 25 del 19 de julio del 92, que permite que pacientes confinados en instituciones penales que tienen algún tipo de enfermedad crónica, donde se les pueda permitir a ellos estar más cerca de sus familiares en los últimos meses de vida o aquellos que tengan condiciones de salud progresivas, limitantes progresivas”, indicó la titular de la agencia.

A finales del 2022, un panel médico evaluó su condición y determinó favorable para que se le concediera el pase extendido por condiciones de salud. Asimismo, la información recopilada determinó que el individuo cumplió con todos los requisitos del programa. De la misma forma, las visitas a las oficinas de técnicos sociopenales, que investigan en comunidad una vez al mes para comprobar el progreso.

”Hemos estado recopilando información constantemente de este caso, pero en lo que me han presentado a mí hasta este momento no hay información donde se establezca que dejó de cumplir alguna de las condiciones. De hecho, me ha llegado información también que los vecinos me dicen que nunca vieron caminando esta persona y que siempre lo vieron moviéndose con su silla de ruedas. En la institución, de igual manera, las personas que lo atendieron pues no me hablan de que esta persona podía desplazarse o tener movilidad por sí mismo. Yo en estos momentos no puedo decir que nivel de paraplejia tenía, pero sí te puedo decir que era una persona que dentro de las condiciones era una persona considerada parapléjico, que recibía tratamiento en estos momentos a través del Fondo del Seguro del Estado y que lo recibió por varios años atrás en la unidad de cordón espinal y que le fue concedido los equipos de una cama de posición, una silla de ruedas eléctrica y una silla de ruedas normal para que él pudiera atender las condiciones de salud que él presentaba”, aseveró Escobar Pabón.

En el caso del 1991, enfrentaba cargos de violación, sodomía, Ley de Armas, apropiación ilegal y restricción de libertad.

Los documentos de aquel entonces no detallan la pena que obtuvo por el caso. En el 1995, Ávila Vázquez resultó culpable por delitos de robo y Ley de Armas.

Ya para el 2005, se presentan delitos por asesinato, secuestro y Ley de Armas.

“Ya dimos las instrucciones y se radicó la querida ya de violación de condiciones para el pacto extendido por condiciones de salud. Así que en adición al proceso criminal que está enfrentando en este momento, también va a enfrentar un proceso de ingreso al sistema correccional para determinar la posible revocación del privilegio de pacto extendido por condiciones de salud. Ya esta orden se inició, tan pronto la Policía de Puerto Rico termine de trabajar con lo que es esta situación que enfrenta de posible acusación por la comisión de un nuevo delito, nosotros estaremos reingresando a esta persona al sistema correccional”, aseguró Escobar Pabón.

Ahora, Ávila Vázquez confesó haber degollado a Meléndez Vega. Las autoridades encontraron a la mujer de 56 años semi desnuda con una herida abierta en el cuello en la cabeza. Se entiende que la fémina murió en el acto.

Además, cerca del lugar se encontró un vehículo Chevrolet Cavalier, color blanco, año 2000, tablilla DRP-728, el cual chocó con un poste.

Asesinan mujer de 43 años en Ciales y otros dos resultan heridos

Una muerte violenta y dos heridos de bala fueron reportados en la noche del sábado en el negocio “Pal Kala”, el cual ubica en la carretera 149 del Barrio Hato Viejo, en Ciales.

Según se informó, a través del Sistema de Emergencia 9-1-1, se alertó al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) sobre detonaciones en el lugar antes mencionado. Al personarse los agentes del Distrito de Ciales, encontraron una mujer con una herida de bala, en el área del abdomen, que le provocó la muerte en el acto. La misma fue identificada como Carmen Yazaira Hernández Serpa, de 43 años ,residente del pueblo de Morovis.

Además, en el lugar resultaron heridos de bala Jeffrey Collazo Salgado de 26 años residente del pueblo Morovis y Nashaly Mary Rodríguez Acevedo, de 22 años residente del pueblo de Vega Baja, ambos fueron transportados por paramédicos a una institución hospitalaria del área.

Agentes adscritos a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo se encuentran investigando los hechos. El cadáver fue traslado al Instituto de Ciencias Forenses (I CF) para la realización de la autopsia.

Hasta la fecha, 21 mujeres han sido asesinadas.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de este caso puede comunicarse con la Policía de manera confidencial a través del 787-343-2020.