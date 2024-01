Patrón de más de un donativo por persona en un mismo día a Jenniffer González

Luego que la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) solicitó una explicación sobre la posibilidad de donativos excesivos dirigidos a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, Metro Puerto Rico revisó documentos del informe que muestran que 106 individuos donaron en múltiples ocasiones en una misma fecha al comité “Todos con Jenniffer, Inc.”.

El informe de recibos radicado por el comité de campaña de González Colón para el tercer trimestre del 2023 muestra que, en más de 100 instancias, distintos donantes realizaron varios pagos de diferentes montos hasta acercarse o llegar al límite permitido bajo la Ley Federal de Campañas Electorales.

Según dispone la ley, “los límites en contribuciones que puede hacer una persona a un candidato es de $3,300 (dólares), por elección y por candidato”.

En el informe, se identificaron varios pagos fragmentados que fluctúan entre los $250 hasta $3,300 dólares. La sumatoria de algunos de estos recibos – de los 106 que donaron de forma separada- alcanzaban el límite permisible por ley.

Entre ellos, un solo donante efectúo tres pagos de $1,000, uno de $700, y otro de $300; todos en la fecha del 16 de agosto (=$4,000 dólares).

Por otra parte, un sujeto ejecutó cuatro donativos de $1,000, uno de $500, uno de $300 y uno de $200 dólares; para el 15 de agosto (=$5,000 dólares). Para esa misma fecha, hubo dos donaciones de un individuo de $3,300 y de $1,700.

Así hay varias instancias de personas con cinco y hasta seis donativos en una misma fecha.

La Ley Federal de Campañas Electorales —en la Sección 30101–30145— prohíbe a cualquier persona realizar una contribución en nombre de otra persona.

Aquí puede revisar el documento que tiene el detalle de cada donante:

Donativos en exceso de ley

En la carta, la FEC instó por lo que catalogan como “información esencial”. De no responder, la FEC podría dar paso una auditoría o a una acción de cumplimiento. “Si alguna contribución aparentemente excesiva en cuestión fuese incompleta o divulgado incorrectamente, deberá modificar su informe original con la información aclarada. Si alguna contribución que recibió excede los límites, es posible que tenga para reembolsar la cantidad excesiva”, lee la carta.

Sin embargo, la FEC advirtió que podrían imponer multas y penalidades, aunque el comité devuelva el dinero en exceso y entregue el material solicitado.

Equipo de González Colón reacciona

El director de Finanzas de la campaña de González Colón, el licenciado Oriol Campos, dijo a Metro que esas donaciones constituyen a el respaldo de los ciudadanos a González Colón como comisionada residente, cuyo puesto es elegible de recibir hasta $6,600. Tras anunciar que buscaría un puesto estatal, ese dinero se “tenía que devolver”, ya que el límite sería de $3,300. Agregó que esos montos fragmentados no pasan el límite de los $6,600 y estas donaciones se dividían dependiendo de cuándo se emitió el pago, al tiempo que rechazó los comentarios de que “los federales la estén persiguiendo”.

Campos reiteró a Metro Puerto Rico que en noviembre del 2023 devolvieron sobre $170,000 de las donaciones que sobrepasaban el límite establecido por ley.

“A nivel federal, hasta el momento en que ella anunció que iba a correr para un puesto estatal, ella podía recibir esos donativos que estaban en esa hoja. El hecho de que ella cambia al estatal es lo que inicia el proceso de tener que devolver el dinero. La regla federal establece que tenemos un periodo de 60 días para hacer esa devolución y así se procedió”, puntualizó.

“Si se hubiera quedado como candidata a comisionada residente, esos donativos no estuviesen en exceso de ley. ¿Por qué? Por que ella podía recibir en cualquier momento $6,600 por persona o $13,200 por matrimonio. Al ella desistir, [al puesto de comisionada residente] pues los límites cambian”, argumentó.

De acuerdo con Campos, la notificación de la FEC es ”ordinario”, pues hacen reportes trimestralmente. Es por ello que reciben la misiva en enero.

“Nuestro próximo informe donde se van a reportar todas esas devoluciones que se hicieron son el informe del trimestre de octubre, noviembre y diciembre, que tiene como fecha de vencimiento el 31 de enero […] ¿Por qué (la) FEC emite la carta? Porque ellos toman conocimiento que desistimos de la campaña porque nosotros se lo dijimos. […]Pasaron los 60 días y por eso envían la notificación”, aclaró.

“Aquí no hay ninguna investigación federal y aquí no hay una posibilidad de radicación de cargos. Nada de eso está pasando. Lo único que está pasando es que el técnico de nuestro caso nos hace una comunicación: ‘He revisado tu informe, necesito que hagas las siguientes correcciones’ y eso es lo que vamos a contestar de aquí al tiempo que nos dieron, que es en febrero”, finalizó.

En cuanto a la posibilidad de multas, el licenciado subrayó que solo ocurriría si el comité no cumple con la solicitud, pero que “lo más importante ya se hizo en el mes de noviembre”.

Jenniffer González: “No es una querella, ni es un señalamiento de ilegalidad”

La también aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) reaccionó el pasado jueves a la carta de la FEC.

“Esta tarde, nuestro tesorero recibió una carta sobre el informe trimestral para el periodo que culminó el 30 de septiembre del 2023. Esto no es una querella ni es un señalamiento de ilegalidad. Esta carta es similar a las que recibió el Comité de Pedro Pierluisi 39 veces mientras su comité federal estuvo abierto, incluyendo para su informe de cierre, igual que a otros comisionados residentes. La misma es producto de los trámites internos usuales que lleva a cabo el FEC de revisar los informes que se someten”, dijo González Colón a través de declaraciones escritas.

“La petición de información obedece a la forma en que se informan los gastos e ingresos del comité, petición de información que se contesta aclarando o sometiendo más detalles. Ya se han ido corrigiendo y reclasificando los donativos al ciclo correspondiente, mientras que los donativos adjudicados a la elección general se devolvieron conforme a las normas del FEC. Estas devoluciones ya se realizaron en el mes de noviembre. Estos donativos no se devuelven por ser ilegales, se devuelven pues al no continuar en la contienda para comisionada residente, se requiere que los donativos recibidos para la elección general (no así los de primarias) sean devueltos. Tal y como se le informará al FEC, estas devoluciones se reflejarán en el informe que vence 31 de enero”, continuó.

“En cuanto a los gastos, lo único que se solicita es que se provea información adicional a la que se proveyó, lo que se hará según el proceso regular y ordinario para ello. Estas cartas no son inusuales ya que lo que se pretende es que se provea la mayor información posible sobre los gastos e ingresos de las campañas y que los mismos estén estandarizados a través de todos los que radican en la agencia”, concluyó escribiendo la comisionada residente.