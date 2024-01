Jenniffer González niega haber recibido donativos ilegales para su campaña

La Comisión Federal de Elecciones emitió ayer, miércoles, un carta dirigida a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, solicitándole un explicación sobre aparentes donativos en exceso que recibió para su campaña política.

Desde el 2021 hasta el 2023, González Colón habría recibido más de $200 mil en donativos en exceso de ley.

La misiva señala que si la comisionada residente “no responde adecuadamente antes de la fecha de respuesta, podría resultar en una auditoría o acción de cumplimiento”.

“Si alguna contribución aparentemente excesiva en cuestión fuese incompleta o divulgado incorrectamente, deberá modificar su informe original con la información aclarada. Si alguna contribución que recibió excede los límites, es posible que tenga para reembolsar la cantidad excesiva”, lee la carta que obtuvo Metro Puerto Rico.

Las cantidades de los donativos que recibió González Colón desde el 2021 hasta el 2023 fluctúan entre los $1,000 hasta los $5,000. De no realizar el rembolso, la comisionada residente se expone a multas que aumentan diariamente.

“Tenga en cuenta que no recibirá ningún aviso adicional de la Comisión sobre este asunto. La Comisión deberá recibir respuestas adecuadas en el plazo previsto o antes de la fecha indicada anteriormente para ser tomada en consideración al determinar si la acción de auditoría será iniciada. El incumplimiento de las disposiciones de la Ley también puede dar lugar a una acción coercitiva contra el comité. Cualquier respuesta enviada por su comité se colocará en el registro público y será considerado por la Comisión antes de tomando medidas de cumplimiento. Las solicitudes de prórrogas del plazo para responder no serán consideradas”, concluye la carta.

Jenniffer González: “No es una querella ni es un señalamiento de ilegalidad”

La comisionada residente reaccionó en horas de la noche del jueves, a la carta de la Comisión Federal de Elecciones.

“Esta tarde, nuestro tesorero recibió una carta sobre el informe trimestral para el periodo que culminó el 30 de septiembre del 2023. Esto no es una querella ni es un señalamiento de ilegalidad. Esta carta es similar a las que recibió el Comité de Pedro Pierluisi 39 veces mientras su comité federal estuvo abierto, incluyendo para su informe de cierre, igual que a otros comisionados residentes. La misma es producto de los trámites internos usuales que lleva a cabo el FEC de revisar los informes que se someten”, dijo González Colón por escrito.

“La petición de información obedece a la forma en que se informan los gastos e ingresos del comité, petición de información que se contesta aclarando o sometiendo más detalles. Ya se han ido corrigiendo y reclasificando los donativos al ciclo correspondiente, mientras que los donativos adjudicados a la elección general se devolvieron conforme a las normas del FEC. Estas devoluciones ya se realizaron en el mes de noviembre. Estos donativos no se devuelven por ser ilegales, se devuelven pues al no continuar en la contienda para comisionada residente, se requiere que los donativos recibidos para la elección general (no así los de primarias) sean devueltos. Tal y como se le informará al FEC, estas devoluciones se reflejarán en el informe que vence 31 de enero”, continuó.

“En cuanto a los gastos, lo único que se solicita es que se provea información adicional a la que se proveyó, lo que se hará según el proceso regular y ordinario para ello. Estas cartas no son inusuales ya que lo que se pretende es que se provea la mayor información posible sobre los gastos e ingresos de las campañas y que los mismos estén estandarizados a través de todos los que radican en la agencia”, concluyó.