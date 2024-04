Carlos Díaz alega que Corrección es la “agencia más corrupta” de la administración de Pierluisi

El exsenador y aspirante al Senado por Acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, denunció que la responsabilidad de otorgar la salida a Hermes Ávila Vázquez recae sobre la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.

“Se está tratando de enjuiciar a un panel de médicos. Sí, el panel médico tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad, según la Ley 25, que fue la que utilizaron para liberar al confinado, ahora convicto nuevamente […] En el artículo 4, en el caso de los confinados y los menores internados, eso es lo que aplicaría a los menores, la salida será autorizada por el secretario, en este caso, Ana Escobar Pabón, del DCR […] Pero la Ley claramente dice que la responsabilidad es de, en este caso, la secretaria de Corrección [...] La ley y no le permite que sea un subalterno, tiene que ser la secretaria que evalúe que la salida de ese confinado, que según la Ley 25 solamente aplica a personas que están ya con 180 días o menos de vida. La secretaria de Corrección tiene que hacer una evaluación de la seguridad de la sociedad, a pesar de que esa persona esté desahuciada, tiene que velar que no sea una amenaza contra la sociedad”, detalló Díaz Sánchez.

De la misma forma, en una conferencia de prensa agregó que es necesario que Escobar Pabón haga público el documento que permitió la salida de Ávila Vázquez.

“Mientras la familia sufría la pérdida de Ivette Joan (Meléndez Vega, víctima de Ávila Vázquez) este pasado viernes, la secretaria […] estaba celebrando el cumpleaños del gobernador sin ni siquiera mantener un decoro de que por su irresponsabilidad, incapacidad, ineficiencia, murió una mujer inocente por su mala decisión […] Y aquí la ven celebrando el viernes con el gobernador de Puerto Rico, como es su responsabilidad política de movilización […] Uno sufre la negligencia de la secretaria y la secretaria ni siquiera guarda respeto o decoro ante la muerte de una mujer inocente por su negligencia”, argumentó.

Permiten la salida de 43 confinados de máxima seguridad para un juego de baloncesto

En la conferencia, mostró un documento del pasado 20 de abril, en el cual alegadamente demuestra que 43 confinados de alta seguridad pudieron salir para asistir a un juego de baloncesto. Según Díaz Sánchez, estos convictos cometieron múltiples asesinatos y, entre ellos, habían sujetos con sentencias de 300 años de cárcel.

El problema, según Díaz Sánchez, el comité evaluador denegó la salida. No obstante, la titular de la agencia autorizó ”por encima” de dicho cuerpo, el cual es “la figura máxima para determinar” estas decisiones, dijo el exsenador.

“Este documento muestra que el comité compuesto por el presidente, Ana Malavés Ruiz; la trabajadora social penal, Carmen Martínez Madera; y el oficial correccional, Oliver González denegaron la salida. No fue autorizada la salida, pero la secretaria de Corrección la autorizó por encima del comité. La salida de 43 confinados de alto riesgo poniendo a la sociedad y a los mismos oficiales de custodia en riesgo. Sí, participaron de la actividad. Sí, salieron de Ponce. ¿Quién la autorizó? Janet Rodríguez, secretaria auxiliar del programa y servicios, que es la encargada de este programa en representación de la secretaria Ana Escobar Pabón”, alegó, argumentando además, que “de esta manera irresponsable” se tramitan las salidas de alta peligrosidad como el caso de Ávila Vázquez.

¿Subieron el sueldo o no?

El pasado 24 de abril Escobar Pabón, desmintió las denuncias realizadas por Díaz Sánchez, sobre un alegado aumento de sueldo de su parte.

“Sobre sus denuncias en torno al sueldo que devengo, son falsas. Como secretaria, el salario que ostento es de $106,666.56 mil, sueldo que devengan la mayoría de los jefes de agencia del Gobierno de Puerto Rico. Quien le dijo lo contrario, lo indujo nuevamente a error. Por los pasados 37 años, he trabajado en distintos roles dentro del DCR. Desde el 2008, ocupo el puesto de carrera regular de Inspectora de Campo, ahora conocido como Inspector de Seguridad Correccional. Esto tras la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico haber puesto en vigor el Plan de Reclasificación y Retribución. Ese puesto devenga un salario de $78,492.00 anuales. Como es de conocimiento general, al ser confirmada como secretaria no podré tener doble retribución y como titular de la agencia se me asigna el sueldo estipulado para dicha posición”, expresó la secretaria en declaraciones escritas.

En respuesta a ello, Díaz Sánchez afirmó hoy que “la secretaria intentó manipular la información a los medios diciendo que ella cobraba $106 mil dólares como secretaria, claro que sí. El problema es que cuando se jubile, cuando se retire o deje de ser secretaria, su sueldo va a ser de $117,700 dólares cuando debió haber sido $73,100 dólares. Pero esto no fue sola, tuvo el aval de la directora de la oficina de la OATRH, que es la Oficina de Recursos de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. El esposo de la licenciada Zaira Maldonado Molina, la directora o administradora de OATRH, es el asesor legal de la secretaria de Corrección y cuenta con contratos de cerca de 100 mil dólares“.

Informó que en un Plan de Clasificación y Retribución, presuntamente modificado por la OATRH, subió la escala salarial Escobar Pabón y de otros cinco que pertenecen al comité de movilización del primer ejecutivo, Pedro Pierluisi Urrutia.

Alegadamente, se presentó un plan distinto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF):

”Luego, para la implementación, la OATRH hace un cambio del Plan de Clasificación y Retribución. Y, misteriosamente, para seis personas, que es la secretaria, cinco personas más que todos están, esos son los únicos seis que hay en Corrección, pero todos milagrosamente están en el comité de movilización de Pedro Pierluisi. Y curiosamente, suben la escala salarial más alta, la 18, la que se supone que era de los superintendentes de cárceles. Es la posición más alta y eran los que estaban en la escala 18. Pero, curiosamente, a ellos los bajan a la escala 17 y la posición de la secretaria […] Y vemos que no existe tal milagro. Hay un conflicto de interés con el licenciado Francisco González Magas, que es el esposo de la administradora de OATRH quien implementa el plan“, expresó.

Díaz Sánchez además advirtió que estará revelando durante la semana más irregularidades.

”Nos hemos dado cuenta que el DCR es el departamento más corrupto que tiene la administración de Pedro Pierluisi, al punto de que incluye diezmos de contratistas. Es la agencia que más dinero le levanta a la campaña de Pedro Pierluisi. Es la agencia, donde estrictamente la secretaria interviene con decisiones ordinarias que no debería de intervenir […] El DCR lo han convertido en una agencia política a favor de la movilización de la campaña de Pedro Pierluisi […] Han encontrado una manera de financiar su campaña con fondos públicos“, opinó.