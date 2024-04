Secretaria de Corrección cataloga como “falsa” denuncia sobre supuesto aumento de sueldo

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, desmintió las denuncias realizadas por el aspirante a un escaño en el Senado de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, sobre un alegado aumento de sueldo de su parte.

“Sobre sus denuncias en torno al sueldo que devengo, son falsas. Como secretaria, el salario que ostento es de $106,666.56 mil, sueldo que devengan la mayoría de los jefes de agencia del Gobierno de Puerto Rico. Quien le dijo lo contrario, lo indujo nuevamente a error. Por los pasados 37 años, he trabajado en distintos roles dentro del DCR. Desde el 2008, ocupo el puesto de carrera regular de Inspectora de Campo, ahora conocido como Inspector de Seguridad Correccional. Esto tras la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico haber puesto en vigor el Plan de Reclasificación y Retribución. Ese puesto devenga un salario de $78,492.00 anuales. Como es de conocimiento general, al ser confirmada como secretaria no podré tener doble retribución y como titular de la agencia se me asigna el sueldo estipulado para dicha posición”, expresó la secretaria en declaraciones escritas.

“Esta administración ha trabajado incasablemente por mejorar las condiciones de empleo de los sobre 4 mil oficiales de custodia con aumentos de sueldo, entrega de equipo de seguridad, renovando la flota vehicular en todas las instalaciones de la agencia y luego de muchos años realizando ascensos por examen y por mérito. A su vez, implementamos el Plan de Clasificación y Retribución Central del Gobierno de Puerto Rico para nuestros compañeros civiles, plan que aún continuamos trabajando. Decir cualquier otra cosa, es faltar a la verdad y lo insto a desistir de tergiversar los hechos. Adjunto a esta comunicación acompaño la certificación del Departamento de Recursos Humanos del DCR como prueba del salario que devengo”, añadió.

Carlos Díaz Sánchez aseguró más temprano que la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, se habría aumentado el salario a $177,000 al año.

Según denunció el también exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), junto con el aspirante a la Cámara de Representantes por el PPD, Gabriel López Arrieta, la secretaria se habría agenciado un aumento de $44,000.

“Cuando Escobar llegó a la secretaría de Corrección, su puesto de carrera como Inspectora de Seguridad Correccional, devengaba un salario de $73,000 al año. Sin embargo, ella como secretaria reclasificó su puesto para cobrar $117,000 lo que eleva su salario a unos $10,000 mensuales. Vamos a referir esta acción a la Junta de Supervisión Fiscal, a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno y al Inspector General de Corrección de los Estados Unidos”, precisó Díaz Sánchez.

Según la denuncia, en el Plan de Clasificación y Retribución presentado por la secretaria, aumentó su posición de una escala 13 al nivel 18, lo que la lleva de un salario de $73,000 a $117,000. Con este cambio en el plan, se agenció unos $3,700 mensuales.