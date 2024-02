Tatito Hernández se compromete en transformar el sistema de salud de Dorado en el más efectivo de la Isla

El aspirante a la alcaldía de Dorado por el Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez, se comprometió hoy, lunes, en asumir control total del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado manteniendo la subvención estatal del $200 mil dólares para el tercer turno y operando en una alianza con el sector privado e instituciones sin fines de lucro, con el fin de transformar el sistema de salud municipal en el más efectivo de todo Puerto Rico.

Además, indicó que fortalecerá el servicio de ambulancias creando la nueva Unidad de Manejo de Emergencias, Fuego y Rescate Municipal, garantizado así la disponibilidad de paramédicos para todos los doradeños las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En conferencia de prensa, Hernández Montañez informó que ya comenzó las gestiones necesarias para traspasar la titularidad del CDT, del Departamento de Salud (DS) al Municipio de Dorado, al cursarle un requerimiento de información a dicha agencia sobre las operaciones y el estado de las instalaciones de la institución hospitalaria, que en las últimas semanas han sido evidenciadas por distintos ciudadanos en las redes sociales como deplorables.

“Hoy, me comprometo con el pueblo de Dorado en que, a partir de enero de 2025, mi prioridad principal será transformar nuestro sistema de salud en uno de excelencia, que le brinde servicios de salud de la más alta calidad a todos los doradeños, sin excusas y sin distinción de quién tenga o no los recursos monetarios. Es inaceptable que nuestro pueblo no cuente con servicios médicos disponibles en tres turnos diarios, para ofrecer un cuidado 24/7. Eso se acabará tan pronto asumamos las riendas de nuestra administración municipal para ponerla al servicio de todos”, expresó Hernández Montañez.

Esta dependencia, cuyo modelo integrado es uno similar al que opera en ciudades como Nueva York, estará a cargo de los servicios de manejo de emergencias, administración de desastres, emergencias médicas, bomberos, búsqueda y rescate.

“Con esta nueva Unidad, que contará con el capital humano y los recursos fiscales requeridos, Dorado tendrá una estructura más ágil, capaz y competente, lista para manejar cualquier situación de emergencia y que, también, administrará un registro con las rutas de acceso y la ubicación de poblaciones vulnerables. Específicamente, tendremos un listado de todas las residencias donde vivan personas que dependan de máquinas o medicamentos especiales para sobrevivir”, indicó Hernández Montañez, quien ha sido el representante de Dorado por los pasados 15 años.

“Una cosa es la percepción desde afuera y otra es la realidad de los que vivimos en Dorado. Analicemos estos datos: el ingreso per cápita en Dorado es $31,485, un 24% por encima del resto del país. Por esta razón, existe la creencia de que no hay familias con necesidad, pero la realidad es que en Dorado el 30.6% de la población vive por debajo del nivel de pobreza, y hay 3,000 personas que no tienen un plan médico. Sin embargo, Dorado ocupa la posición 14 de los 78 municipios con más pacientes con alguna enfermedad. Este dato es compatible con una población envejecida y sin servicios, donde un 20% se encuentra entre los 65 años o más, y un 11.6% tiene algún impedimento, lo que ubica al 31.6% de la población doradeña en una categoría de vulnerabilidad”, añadió.

El pasado 24 de enero, la periodista de ABC Puerto Rico, Limarys Suárez, denunció que las facilidades del CDT de Dorado se encontraban en condiciones precarias.

Por su parte, el candidato popular aseveró que incluirá también el servicio de amas de llaves, cuyo programa expandirá para atender las necesidades apremiantes de la creciente población de adultos mayores en el municipio.

“Nuestro enfoque es uno holístico en el que se atenderán todas las necesidades de los residentes de Dorado con el mayor grado de diligencia, para responder efectivamente al momento de proveer un servicio médico o manejar una emergencia, salvaguardando así la vida y salud de todos los doradeños, que es nuestro objetivo principal”, concluyó Hernández Montañez.