Estudiante descarta manipulación política en videos virales de denuncia sobre escuelas

En un territorio en el que muchas veces se hace referencia a la política como “deporte nacional”, la reacción de algunos sectores al movimiento de vídeos estudiantiles en redes sociales para denunciar condiciones de planteles escolares fue señalar algún tipo de motivación o manipulación política. Teoría que fue descartada de plano por Alaisha Torres, presidenta clase graduanda Jetzodiam de la escuela superior Luis Felipe “Pipo” Crespo en Camuy donde originaron los videos virales en Tok Tok.

Mas, sin embargo, la estudiante de duodécimo grado reconoció en el podcast Con Los Editores la importancia de la política para la juventud, sobre todo para quienes darán su primer voto este año.

“La política es bastante importante en este tema, porque esa persona que próximamente sea el gobernador o gobernadora de Puerto Rico debería de tomar en cuenta muy fuertemente el sistema de educación aquí en Puerto Rico. Creo que los estudiantes también deberían de estar muy al pendiente de eso, más los del grado 12 y los que pueden votar en este próximo año. Que sepan, que investiguen, verdad. ¿Cuál sería su el partido por el cual se inclinan? Todo eso es importante, claro que sí”, respondió Torres.

La presidenta de la clase graduanda camuyana descartó que los vídeos hayan nacido de un interés político-partidista. “Creo que los estudiantes están bastante cansados de que esto pase en las escuelas, de que no tengamos los suficientes fondos para materiales y limpieza en los centros escolares. No creo que haya sido por política. Es una casualidad que esto haya empezado en un año de elecciones, pero que bueno también que fuera un año de elecciones, que lo que los estudiantes se pongan al tanto de todo, de todo lo que tiene que ver con política y sepan qué hacer. Pero no creo que haya sido por política”, opinó la estudiante, quien actualmente analiza a qué universidad ingresar y se debate entre una carrera en las comunicaciones o en la administración de empresas.

Para el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, el movimiento surge del interés genuino de estudiantes líderes por un mejor entorno escolar. De hecho, el líder gremial de los maestros sostuvo que las denuncias estudiantiles vienen a confirmar el ejercicio de la AMPR al inicio del curso escolar que hizo un inventario de escuelas que no estaban aptas para recibir a los alumnos.

“Uno de los propósitos de la visión de la educación pública de nuestro país, del Departamento es formar estudiantes, líderes comprometidos y que busquen soluciones. Y esto es lo que han hecho los estudiantes que son el centro de este sistema de educación pública. Ellos lo hicieron muy asertivamente”, opinó durante la conversación Bonilla.

Aquí puedes escuchar el episodio del podcast:

El educador enfatizó en que una escuela en buenas condiciones incide en el aprovechamiento escolar y que lo que proponen desde la AMPR es que el DE tenga un plan estructurado para el mantenimiento de los planteles.

De hecho, en opinión de Bonilla el porcentaje del presupuesto del DE que llega en servicios directos a los estudiantes es mucho menos que el 63 % calculado por la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos. “La Asociación de Maestros de Puerto Rico, con su local sindical, estamos apoyando el proyecto IDEAL que tiene que ver con la descentralización del sistema para que le lleguen los servicios directo”, dijo el presidente del organismo magisterial.

Mientras que la joven estudiante apuntó que, si algo ha sucedido después del video que realizaron sobre su escuela, es que más estudiantes de otros planteles se sumaron a la visibilidad de las condiciones de las escuelas.

Torres dijo que les repusieron los Días de Vestimenta Casual y que están en programación de las actividades para la clase graduanda. Ningún estudiante fue suspendido.

Pero les sorprendió que se tratara de decir que mentían sobre las condiciones de las escuelas. Insistió en que todos los baños de la escuela estaban cerrados.

“Cuando nosotros vimos las reacciones de la señora (la secretaria de Educación). Mis estudiantes, mis compañeros me dijeron que estaban muy indignados porque es como que muy obvio que todas las escuelas están así. No solamente lo dijimos nosotros, lo han hecho varias escuelas. Los maestros también habían dicho que nada más el 30 % (de los planteles) estaban aptos para para recibir estudiantes. Así que sí, fue un poco contradictorio que en vez de escuchar nuestro llamado y ver las escuelas que estaban poniendo los videos. En vez de decir vamos a esta escuela que puso este video. Vamos a ver qué está pasando. Llamó a los estudiantes a decir la verdad. No nos agradó el hecho de que dijera eso. Viendo que hay pruebas, ni siquiera hablamos en los videos y hay pruebas de lo que está pasando y en vez de tomar más beneficios, que era lo que se suponía que hiciera en todo Puerto Rico, pues la que está encargada pues no lo tomo así. Es una pena”, opinó Torres.

En el caso de su escuela, sí dijo que ya se tomaron las medidas para arreglar los baños.

Sobre el vandalismo y la posibilidad de que se afecten nuevamente facilidades atendidas, Torres habló de orientación.

“Muchos estudiantes simplemente no tienen la orientación que se requiere. Muchos están muy jóvenes 12, 13, 14 años, incluso 15. Cuando empiezan en noveno grado, que no tienen la conciencia de que esa esos actos están mal, deberían de ser orientados y vigilados claramente”, sugirió la estudiante.

Como parte de la conversación en el podcast surgió la idea de luego viralizar las facilidades arregladas con la canción “Esta es mi escuela”, distintiva de campañas del DE.

La estudiante dijo que no ha experimentado ciberacoso y que su familia la ha apoyado en todo el proceso.