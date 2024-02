Secretaria de Educación acusa a estudiantes de “faltarle a la verdad”

Ante las múltiples denuncias que han realizado estudiantes de escuelas públicas en el país, la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, exhortó a estos a que “no le falten a la verdad” dando a entender que muchas de las denuncias no son ciertas.

La titular de Educación realizó las expresiones en la emisora radial WKAQ 580 donde además, pidió a los estudiantes que también se realicen videos de los planteles escolares que ya han sido arreglados. Además, aseguró que ya se han comenzado los trabajos en estructuras de escuelas públicas.

“Yo quisiera que también salieran TikToks de escuelas que ya están ready [...] ya empezamos a trabajar las escuelas y las escuelas que no han sido trabajadas están solicitando que sean trabajadas. Yo digo que no voy a matar a los mensajeros, es darles la información, ellos necesitan saber cuándo es que se van a hacer los trabajos en las escuelas que no se han realizado aún”, señaló Raíces Vega.

Sobre los videos que han continuado saliendo a través de las redes sociales, la secretaria de Educación señaló que muchos de estos le “faltan a la verdad”.

“Yo lo único que pido a los estudiantes es que no faltemos a la verdad”, expresó la secretaria.

La semana pasada un video donde estudiantes de la Escuela Superior Luis Felipe “Pipo” Crespo en Camuy denunciaron las condiciones en que se encontraban los baños del plantel provocó que más alumnos alrededor de la isla hicieran lo propio evidenciando la falta de mantenimiento que existe en los planteles del DE.

La secretaria aseguró en entrevista el pasado viernes en NotiUno 630 que al plantel en Camuy se le asignó una cantidad de fondos para realizarle varios arreglos. Además, indicó que visitó la escuela, la cual señaló tiene una cantidad de ocho unidades de servicios sanitarios y según esta solo una tenía problemas de mantenimiento.

Sobre la situación con pupitres en otra de las escuelas del Departamento de Educación, Raíces, aseguró que los equipo están en proceso de culminar para llegar con los suministros hasta el plantel.