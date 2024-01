Salud investiga cierre de salas de parto sin autorización gubernamental

Al enfrentar preguntas sobre cierres de salas de parto en hospitales que sirven municipios como Moca y Aguadilla, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, dijo que hay investigaciones de su agencia y que los hospitales que hayan cerrado los servicios sin autorización se enfrentan a multas.

La solicitud para autorización de cerrar las áreas de obstetricia debe presentarse ante la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS). Según Mellado dijo en entrevista radial (WKAQ 580), solamente tienen ante su consideración la solicitud del Hospital de Damas en Ponce, y que esta se recibió ayer.

Sin embargo, Mellado admitió a preguntas de la periodista Veronique Abreu Tañón que en Moca el Hospital San Carlos Borromeo cesó los servicios de obstetricia. Más adelante reconoció que su agencia no ha emitido el permiso para ese cierre.

“En el caso de Moca, no se autorizó porque no tenemos la solicitud formal de ese hospital. De San Carlos Borromeo. Esa solicitud no ha llegado”, dijo Mellado. Agregó que la institución hospitalaria “se puede exponer a una multa de $5,000 diarios”. Luego, dijo que hay investigaciones en curso.

Lo mismo estaría ocurriendo en el Hospital El Buen Samaritano en Aguadilla, según cuestionó mla periodista. “No tengo solicitud del Buen Samaritano. En el caso de Moca, sabíamos que ellos tenían la intención de hacer eso, pero no teníamos solicitud. En el caso del Buen Samaritano tampoco teníamos solicitud”, dijo el titular de Salud.

“Si te digo que van a ser multados, van a ser multados. Lo que pasa es que esto no es como un boleto de la Policía, ellos tienen un proceso adjudicativo”, respondió Mellado a cuestionamientos de la periodista sobre la laxitud de la agencia.

El año pasado también cerró la sala de partos del Hospital HIMA San Pablo en Bayamón y luego otros hospitales del grupo cerraron como parte del proceso de quiebra.

Sobre la solicitud del Hospital de Damas en Ponce, Mellado dijo que ahora verificarán si otros hospitales en la zona pueden suplir la demanda. El médico opinó que la cantidad de partos reportados el año pasado en el hospital solicitante es baja, pero que tienen que verificar el dato con el Registro Demográfico. El secretario hizo referencia al proceso de certificar la necesidad y conveniencia como cuando se solicita la licencia parab operar la facilidad médica.

En entrevista con Metro Puerto Rico, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz opinó que la situación de cierre de servicios y de facilidades hospitalarias era una crisis que se veía venir y que había sido anticipada por el gremio. Díaz fue a otras razones como los pagos de las aseguradoras en la ecuación que ha desembocado en los cierres. El líder gremial urgió una cumbre del sector para identificar soluciones.