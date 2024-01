Colegio de Médicos hace llamado a entidades de salud para evitar más cierres de salas y hospitales

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el doctor Carlos Díaz Vélez, catalogó como “una crónica de una muerte anunciada” la solicitud que hizo el Hospital Damas en Ponce al Departamento de Salud (DS) para cerrar el área que ofrece servicios de Obstetricia.

“Esto yo lo venía diciendo desde que se asumí la presidencia, que iban a haber cierre de facilidades y cierre de hospitales, y que había que tomar medidas preventivas para ver cómo esto se podía evitar. Si venía la catástrofe, estar preparados para dirigir los pacientes a los diferentes lugares que fueran necesarios para darles los servicios”, dijo el presidente del gremio médico.

En el día de ayer, martes, se reveló que el pasado 17 de octubre, la institución médica pidió al DS concluir los servicios de la sala de partos a partir del 3 de febrero de 2024. Además, ayer enviaron unas misivas a la agencia y a la Oficina del Procurador del Paciente buscando obtener una respuesta a la petición.

Según explicaron el principal oficial ejecutivo del hospital, Pedro Barez Clavell, y el director médico, el doctor Miguel Magraner Suárez, las principales razones para tomar la decisión fueron la reducción en la tasa de natalidad y el éxodo de enfermeros neonatales.

Magraner Suárez detalló además que, para que la población no se viera afectada, evaluaron la disponibilidad de los servios de Obstetricia en otros dos hospitales del municipio. Precisó que manejarán los casos activos a través de la Sala de Emergencias, mientras, que tienen un acuerdo con el Hospital San Lucas de Ponce “para transferir pacientes en caso de ser necesario”.

“Nuestro ecosistema de salud enfrenta grandes retos que nos colocan en la posición de reevaluar la oferta de servicios para asegurar que respondan a las necesidades de nuestra comunidad y que sean rentables. Nuestra Junta de Directores ha tomado la decisión de enfocar nuestros recursos futuros en el desarrollo de servicios medulares para atender a la población del tercer sector”, puntualizó Barez Clavell.

Para el doctor Díaz Vélez, la solución a la crisis de salud que enfrenta la isla es realizar una cumbre con todos los sectores que trabajan este tema, identificar los problemas que están enfrentando y crear un plan de acción para evitar que se continúen afectando los servicios sanitarios.

“Hay que sentar a la clase hospitalaria en una mesa y comenzar a hacer estrategias a corto, mediano y largo plazo. Hoy es Obstetricia, pero mañana serán otras áreas, y tenemos que sentarnos como Pueblo con el Departamento de Salud y las entidades concernientes para atajar el problema”, aseveró el presidente del CMCPR, quien mencionó que ha hecho este llamado al DS en otras ocasiones, pero no ha recibido respuesta.

“Están ahora hablando de personal y de natalidad, pero aquí hay muchos hospitales y facilidades que cierran porque las aseguradoras no les pagan, porque no están haciendo los ingresos adecuados, o porque no tienen el dinero que viene de Medicare”, agregó.

Sobre el tema de la merma en los partos, el galeno afirmó que primero hay que resolver los problemas sociales y económicos del país antes de buscar una solución. En marzo de 2023, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, comentó que no descartaba hacer una campaña publicitaria para promover que las parejas jóvenes procrearan.

En los últimos diez años, Puerto Rico ha experimentado una reducción de partos en un 49.5%. En el caso del Hospital Damas, aproximan que se han visto afectados en un 70%. Precisaron que en el 2012 nacieron 1,520 niños en las salas del hospital, comparado con los 452 partos de 2023. Mientras, los nacimientos en el archipiélago se desplomaron en el 2023, con una cifra de 17,772 su nivel más bajo desde que se lleva registro en 1888, y menos de la mitad de los que se reportaban hace diez años (en el año 2013), 36,580, según datos recientes.