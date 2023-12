Investigador puertorriqueño se une a think tank basado en Estados Unidos

Deepak Lamba Nieves se convertirá en el director de Justicia de Infraestructura del prestigioso think tank PolicyLink, con oficinas en Oakland, California y Nueva York. Luego de dirigir el Departamento de Investigación del Centro para una Nueva Economía (CNE) y ostentar la silla Churchill G. Carey Jr. en investigación de desarrollo económico de dicha organización, Lamba Nieves explorará nuevos rumbos profesionales que constituyen un gran orgullo para nuestra organización y para Puerto Rico, según lo dio a conocer hoy Miguel Soto Class, presidente del think tank con base en San Juan.

Sobre su nuevo horizonte profesional, el investigador Lamba Nieves dijo que “como director de Justicia de Infraestructura, diseñaré la visión y dirección general del programa de Infraestructura y Equidad en el Transporte de PolicyLink. Esta división se enfocará en promover políticas y prácticas innovadoras a nivel federal, estatal y local que fomenten la salud y el bienestar socioeconómico de las comunidades de bajos ingresos y comunidades raciales históricamente marginadas en los Estados Unidos y sus territorios”.

PolicyLink es una organización de investigación y acción, que promueve la equidad racial y económica. Su trabajo se enfoca en promover la inclusión económica, fomentar el crecimiento de comunidades ricas en oportunidades, y construir una sociedad justa.

Sobre su trayectoria en el CNE Lamba Nieves expresó que “desde que me incorporé al CNE en 2002, he tenido el privilegio de ayudar a construir y dirigir la división de investigación, un rol que me ha permitido crecer tanto personal como profesionalmente. Trabajar junto a algunos de los intelectuales más brillantes de Puerto Rico y del mundo, incluyendo ganadores del Premio Nobel, ha sido una experiencia única. Mis colegas del CNE han sido una fuente constante de inspiración pues poseen un compromiso inquebrantable con Puerto Rico y son unas mentes de primer orden. Al emprender este nuevo capítulo en mi vida profesional, me siento muy agraciado por las extraordinarias oportunidades que el CNE me ha brindado. Estoy comprometido con enorgullecer a Puerto Rico y a mi gente del CNE en esta nueva faceta de trabajo”.

Por su parte, Soto Class dijo que la comunicación y colaboración con Deepak se mantendrá estrecha de think tank a think tank. “Su reclutamiento me produce un orgullo enorme por el logro profesional que representa, aunque como es normal, se mezclan otros sentimientos ante la pérdida que supone para la institución. Esta es una posición sumamente importante, no solo una gran oportunidad para Deepak, sino también para Puerto Rico”.

Lamba Nieves mantendrá su residencia en Puerto Rico.