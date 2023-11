Ante petición de debates, Jesús Manuel Ortiz dice él define su agenda

Mi agenda la dicto yo”, sostuvo el ahora aspirante a la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, al reaccionar a una propuesta para iniciar en diciembre debates por todo Puerto Rico que le lanzó de inmediato esta mañana su contendor primarista, Juan Zaragoza.

“En los procesos de primarias y de elecciones todo este tema de los foros y los debates siempre llevará su su momento. Cuando me corresponda participar durante el proceso lo haré. Pero por supuesto lo que no va a pasar es que vaya a permitir que nadie me dicte la agenda”, dijo el también presidente del PPD. Ortiz recordó que Zaragoza lo endosó en su momento para la presidencia de la colectividad.

Así mismo, el representante popular le salió al paso a la insinuación que hizo Zaragoza en sus expresiones sobre inversionismo político y corrupción. “En la política, lo absurdo a veces se convierte en realidad. El que quiera hacer un ataque lo podrá hacer. En el caso del compañero, él me respaldó para la presidencia del Partido Popular. Yo dudo mucho que él hubiese respaldado a alguien que él pensara que no tenía el carácter para poder dirigir el principal partido de oposición de Puerto Rico en este momento histórico. Yo lo que creo es que cada cual es responsable de su campaña. Aprovecho esta pregunta para hacer un llamado y dejarle claro a todos lo que aspiramos dentro del Partido Popular en procesos de primaria, que tenemos una responsabilidad con la institución y que los van a estar observando las campañas en materia de contenido. Yo no tengo ninguna preocupación sobre que alguien pueda cuestionar algún tema sobre mí y mi honestidad como servidor público. Nunca ha sido señalado por ninguna actuación”, respondió Ortiz sobre la posibilidad que se le vincule con los casos relacionados al convicto Anaudi Hernández, quien fue recaudador de la campaña de Alejandro García Padilla.

De hecho, el representante dijo que su función en el gobierno de García Padilla fue como secretario de Prensa y Asuntos Públicos, por lo que no tenía discreción mayor en la ejecución de las políticas públicas.

Sobre las posibilidades del PPD de cara a los comicios del 2024, Ortiz dijo que la erosión del voto íntegro afectó a todas las colectividades y que los populares ganaron la mayoría de las alcaldías y de los escaños legislativos. A pesar de haber recaudado en el pasado trimestre poco más de $300, el legislador aseguró que ahora se enfocará en levantar el dinero necesario para hacer su campaña.

A la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) insistió en calificarla como un junte por conveniencia para —a su juicio— tener mayores recursos del sistema de financiamiento electoral. En la entrevista con Metro PR, el representante volvió a llamar el junte como “la alianza independentista”. Cuestionado sobre si ser independentista es un factor que entiende negativo, Ortiz dijo que lo negativo es intentar ocultarlo.

En cuanto a cómo se define en término de sus ideas, el presidente del PPD sostuvo que pueden evaluarlo por las iniciativas que ha impulsado y que algunas podrían calificarse como liberales, mientras otras pueden verse como conservadoras. Rechazó que se polarice el debate político de manera simplista.