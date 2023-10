Podría ir a vistas públicas medida para eliminar la Crudita

El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, afirmó que no tiene problemas en realizar vistas públicas sobre un proyecto de ley que propondría eliminar el impuesto a la importación de productos derivados del petróleo, conocido como “La Crudita 2″, luego que la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) sea saldada con la transacción de la Alianza Público Privada (APP) en varias autopistas de Puerto Rico.

“No tengo problemas en hacer vistas públicas de ser necesario”, dijo Santa a Metro Puerto Rico a través de declaraciones escritas.

De hecho, luego de presentar la Resolución Conjunta de la Cámara 574, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge “Georgie” Navarro, aseguró que la misma está siendo considerada para verse en Vistas Públicas.

La medida que buscaba suspender la imposición, cobro y pago del arbitrio sobre cada galón o fracción de galón del combustible de gasolina y sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo, así como cualquier otra mezcla de hidrocarburos.

Navarro destacó que se habían mantenido conversaciones previas con diversas partes interesadas, como Santa, para llevar a cabo vistas públicas y analizar los pros y contras de la propuesta. “Ya habíamos hablado días anteriores con Jesús Santa, donde se le darían vistas públicas.”

“Yo estoy viendo a ver si lo radico como un proyecto de ley porque una vez lo radica automáticamente le puede hacer las Vistas, pero cuando es una resolución concurrente hay que darle como una resolución investigativa que tiene que aprobarse en el cuerpo antes que alguna comisión investigue”, añadió Navarro.

Por su parte, gobernador Pedro Pierluisi expresó su posición en relación a esta propuesta. Pierluisi indicó que no eliminaría “La Crudita 2″ por el momento y que esta acción sería considerada como un Plan B en caso de que su proyecto contributivo no fuera aprobado. En sus palabras, “Por el momento no es la opción.”

Según Pierluisi, la mejor alternativa era la aprobación de su proyecto contributivo, el cual había sido sometido a la Asamblea Legislativa. A raíz de esta declaración el representante Jorge Navarro planteó la importancia de abordar este asunto de manera responsable. “Yo creo que la forma más responsable de atender eventos como el gobernador lo está estableciendo”, dijo.

“Yo entiendo que el decir que por el momento no está sobre la mesa es lo responsable porque tenemos una Junta de Control Fiscal”, reaccionó Navarro.

Navarro subrayó la importancia de que, al eliminar el arbitrio, se establecieran mecanismos para reemplazar los ingresos que el gobierno dejaría de recibir. “La Junta va a exigir que tú digas dónde vas a reemplazar ese dinero”, dijo.

El representante planteó la posibilidad de que, si la Junta de Control Fiscal se oponía a la eliminación de la Crudita, el asunto podría terminar en los tribunales. Sin embargo, también resaltó que la razón principal para eliminar este arbitrio era que, una vez satisfecha la deuda original para la que se creó en 2015, debería considerarse obsoleta. Según Navarro, “lo justo y razonable es que se elimine.”

Señaló que la eliminación de la Crudita no solo tendría un impacto directo en los precios de los combustibles, sino que también podría haber desencadenado un efecto cascada en diversos sectores, incluidos los gastos operativos en el transporte, restaurantes y supermercados, que dependen del uso diario de combustibles como la gasolina y el diésel. En palabras de Navarro, “es un efecto dominó al eliminar un gasto para acciones que tiene muchos componentes de la cadena que utilizan el combustible.”

“El impuesto relacionado con ‘La Crudita’ ha perdido su razón de ser, por lo tanto, es necesario que emprendamos medidas legislativas para reducir la carga económica de los habitantes. Deberíamos considerar la suspensión de ese impuesto”, declaró Navarro Suárez.

Por otro lado, el licenciado John E. Mudd señaló que, para eliminar La Crudita, es necesario obtener la aprobación de la Junta de Control Fiscal y considerar de dónde se obtendrían los fondos para reemplazar los ingresos perdidos. Mudd destacó la complejidad de este proceso y la importancia de realizar recortes de manera responsable. En sus palabras, “el gobierno de Puerto Rico está imposibilitado mentalmente de hacer un recorte.”

El pasado viernes, Jenniffer González, quien correrá en las primarias del PNP contra Pierluisi, coincidió con la propuesta de eliminar la crudita. Según González, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) utilizaría parte de los 2,850 millones de dólares que recibiría de la empresa Abertis para saldar su deuda. Abertis es la matriz de Metropistas y estaría a cargo de otras cuatro carreteras durante los próximos 40 años. En sus palabras, “Al pagarse la deuda de (la Autoridad de) Carreteras, no existe la necesidad de tener el aumento de la crudita.”

Asimismo, el exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que el gobierno actual debe eliminar la crudita.

“Ese impuesto, el de la crudita dos- que le llaman- es para pagar la deuda de Carretera (ACT). Por lo tanto, si se salda la deuda de Carreteras, el gobierno no tiene excusas para eliminar la crudita. Tiene que eliminarla”, señaló García Padilla.

Al preguntarle si considera que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) permitirá que se elimine este impuesto, el exgobernador puntualizó que “la Junta no le ha ganado al gobierno un solo caso en la corte. Si el gobierno quiere, que de la pela. Si el gobierno no da la pelea es porque no la quiere eliminar”.