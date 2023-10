Pierluisi no eliminará la “crudita 2″ por el momento

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el sábado que por el momento no se puede eliminar la llamada “Crudita 2″, que ahora alimenta el Fondo General.

Según Pierluisi Urrutia, mejor sería aprobar el proyecto contributivo que sometió a la Asamblea Legislativa. No obstante, la medida podría ser el Plan B, en caso de que no se apruebe.

“Es que lo que sucede es que desde el 2017 la Autoridad Carreteras dejó de estar pagando su deuda porque estaba en un proceso de reestructuración de deuda de quiebra y mientras se estaba viendo el caso de la quiebra no estaba pagando la deuda. Así que en ese momento dado el entonces gobernador dispuso por orden ejecutiva que los fondos que se recaudan por la crudita 2 iban a las arcas del Gobierno Central, al Fondo General y luego cuando la Legislatura aprobó un proyecto de ley para viabilizar el ajuste de la deuda del Gobierno Central, se confirmó que los fondos que provienen de la crudita 2 van al Fondo General”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Así las cosas, realmente eso que se está recaudando es para las obligaciones del Gobierno Central, todas las obligaciones, sean de deuda u otras obligaciones. Yo favorezco el reducir los impuestos en Puerto Rico, ahora mismo le sometí un proyecto de alivio contributivo a la Asamblea Legislativa que está siendo considerado. En principio yo veo bien eliminar impuestos, pero reconozco que estas cosas hay que trabajarlas con la Junta Fiscal, porque es la Junta la que requiere que se atienda el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley que se apruebe en nuestra Legislatura y este sería uno de ellos. Entiendo que el impacto de eliminar la crudita 2 es de alrededor de 375 millones de dólares, o sea que es un impacto bien significativo. Así que yo pienso que en este momento lo que quiero ver es lo que pasa con el proyecto de alivio contributivo, ese impacto que tiene es como de 570 millones de dólares si mal no recuerdo. Tengo que primero ver qué es lo que pasa con ese proyecto de alivio contributivo y luego pudiéramos considerar esta otra propuesta”, añadió.

El segundo impuesto a los derivados de petróleo, conocido como “La Crudita 2″, fue aprobado por la administración del entonces gobernador, Alejandro García Padilla para pagar la deuda de la Autoridad de Carreteras. Ahora que se aprobó la administración por 40 años de las autopistas con peaje a Metropistas, se propone eliminar ese impuesto, ya que la Autoridad de Carreteras pagará su deuda como consecuencia de la transacción.

Cuestionado sobre si vetaría la medida en caso de que sea aprobada por la Legislatura contestó que “como siempre, consultaré a la agencia fiscal, AAFAF, consultaré al director de Gerencia y Presupuesto. También estaré pendiente de cuál es la posición de la Junta Fiscal, porque de nada sirve estar aprobando leyes para que después la derogue la Junta y peor aún, terminemos en los tribunales peleando por un asunto que a todas luces en el que la Junta tendría el visto bueno final. No lo quiero descartar porque vuelvo y digo que el proyecto de alivio contributivo que está sometido tiene un impacto mayor, el beneficio es mayor porque estás hablando de un ahorro contributivo para el pueblo de alrededor de 575 millones de dólares.Este, eliminar la crudita 2, el ahorro de alrededor de 375 millones, o sea que si los comparamos uno con el otro, yo prefiero el de alivio contributivo, pero lo que voy a hacer es estar monitoreando el proceso legislativo, si no prevalece, no prospera el proyecto de alivio contributivo entonces esto pudiera ser un plan B”.

En otro asunto, agradeció el endoso recibido por el liderato del Partido Demócrata en Puerto Rico para su reelección.

“Bueno, pues estoy muy agradecido. Básicamente la causa estadista es una causa de derechos civiles, derecho al voto por el presidente, derecho a tener una representación en el congreso con voto, participación plena en la democracia americana y los miembros del partido demócrata que están en el congreso están apoyando prácticamente unánimemente en que se resuelva el asunto del estatus. La inmensa mayoría de ellos y ellas apoyan la estadidad, así que siendo yo un candidato a la gobernación, a la reelección en mi caso, identificado con los demócratas y estadista, pues nuevamente agradezco el apoyo que me está dando el Partido Demócrata a nivel de Puerto Rico. Básicamente es un apoyo mutuo, porque yo me identifico con el Partido Demócrata, apoyo al presidente (Joseph) Biden y la vicepresidenta (Kamala) Harris para la reelección y nuevamente apoyo esa igualdad que nos falta como ciudadanos americanos, que es abrazada por el Partido Demócrata de Estados Unidos.