Lawrence responde en la recta final y Jaguars se imponen 31-24 a Saints

NUEVA ORLEÁNS (AP) — El quarterback Trevor Lawrence tuvo que jugar lastimado, y los Jaguars afectaron su propia causa con balones perdidos y castigos en campo ajeno.

Aun así, tuvieron la capacidad de reponerse y obtener una victoria en un duelo apretado, para estirar a cuatro su número de triunfos consecutivos.

Travis Etienne aportó dos acarreos de anotación, Foyesade Oluokun interceptó un balón y lo devolvió hasta las diagonales, y Christian Kirk aportó otro touchdown luego de atrapar un envío corto, para que Jacksonville se impusiera el jueves 31-24 sobre los Saints de Nueva Orleáns.

“No creo que haya corrido tan rápido desde que estaba en el colegial”, dijo Kirk, exastro de Texas A&M, cuyo touchdown postrero compensó el balón que soltó en la primera mitad. “Fue una actuación como las de antes. Me alegro de haberla tenido en este momento”.

Lawrence volvió tras sufrir una torcedura de rodilla que lo dejó fuera de los últimos minutos del partido dominical, una victoria sobre Indianápolis. Terminó liderando a los Jaguars (5-2), con 59 yardas por tierra.

“Es una locura cómo uno puede tener algo así y no planea moverse mucho pero termina acarreando el balón más de lo habitual”, consideró Lawrence. “Me sentía bastante bien. La rodilla no me molestó demasiado y definitivamente no se agravó. Esa era la meta, encontrar una forma de ganar el partido sin tener una recaída”.

Completó además 20 de 29 pases para 204 yardas y un touchdown. Así, Jacksonville amplió su racha y está en su mejor comienzo de una campaña desde 2007, cuando se colocó en un registro de 5-2.

El touchdown de Kirk quebró el empate con 3:08 minutos por jugar. Los Saints (3-4) estuvieron en posición de responder en el último minuto, cuando se colocaron dentro de la yarda 10 de Jacksonville, pero se estancaron con cuatro pases incompletos de manera consecutiva.