El Partido Popular no tiene visión de futuro, según Carmen Yulín Cruz

El hecho de que en el Partido Popular Democrático (PPD) no haya claridad sobre la figura que liderará su papeleta en el 2024 es un reflejo de la falta de visión y agenda de la institución política, así opinó la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

La política desafiliada del PPD habló Punto por Punto con Metro Puerto Rico. Cruz sostuvo que las razones que la llevaron a abandonar este año al partido fundado por Luis Muñoz Marín en el 1938 se han profundizado.

“El Partido Popular no es que no tenga candidato o candidata, es que no tiene agenda. Es que no tiene visión de futuro. Es que se confunde demasiado en algunas ocasiones con un facsímil no razonable del Partido Nuevo Progresista. Y es que no ha sabido resolver los problemas de la vida de la gente”, adjudicó Cruz.

La exalcaldesa sostuvo que la esencia de la política y el servicio público debe ser ayudar a la gente. Planteó la importancia de las alianzas y las negociaciones para poder servir mejor a las personas. “Yo decía que hay que hacer una alianza dentro del Partido Popular para entonces hacer una alianza para que el país crea que uno puede hacer una alianza externa. Eso es lo que otros partidos han hecho”, dijo.

“Lo que yo representaba en el Partido Popular es precisamente la razón por la cual el Partido Popular no echa pa’lante”, insistió.

Cruz perdió en primarias del PPD en el año 2020 cuando intentó ser su candidata a la gobernación luego de ocho años en la alcaldía de San Juan.

De cara a una candidatura independiente, plantea que ella en el PPD representaba una visión de alianza y apertura. “Yo represento todavía una visión de esas comunidades llevando la voz cantante”, sostuvo.