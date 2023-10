Carmen Yulín Cruz plantea que a Jenniffer González le costarán sus inconsistencias

“Ella es como un ping pong, un día dice una cosa y otro día hace otra”, con estas palabras describió la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz a quien fuera su compañera en la Cámara de Representantes y hoy aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González.

En entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, la política desafiliada del Partido Popular Democrático (PPD) analizó la figura de González, quien ha retado al gobernador de su partido, Pedro Pierluisi. Cruz reconoció que a las mujeres en la política “en alguna medida” se les mide de manera distinta. “Ella tiene que trabajar con eso. Ahora, el ser mujer tampoco es un pasaporte para no jugar en las grandes ligas”, advirtió la exalcaldesa de San Juan.

“Ella ahora se va a tener que enfrentar a que Jenniffer lleva como ocho años mintiéndole al país. Jennifer habla de estos miles de millones de dólares que han llegado a Puerto Rico. Ningún republicano votó por eso. O sea, ella no pudo convencer a un republicano que votara en favor del pueblo puertorriqueño. Eso fue una acción de los demócratas en Cámara y de los demócratas en el Senado. Y ese récord no es bueno para la Comisionada”, observó la también exrepresentante.

Cruz coincidió con el exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá en que el presente ciclo electoral será muy fluido y atípico. Precisamente, mencionó como ejemplo el tener a “una comisionada que ahora dice lo que no decía antes. Ella no se opuso al contrato de LUMA. Ahora se opone a LUMA”. Aunque calificó como positivo que González haya dicho una verdad sobre la administración de Puerluisi. Sin embargo, la exalcaldesa dijo que fue una verdad acomodaticia. También calificó como “alocada e interesada” la propuesta de González para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en un solo plazo.

La política que evalúa una nueva aspiración de forma independiente recordó que conoce a la vicepresidenta del PNP desde el día que juramentó como representante porque ella trabajaba con el entonces presidente cameral, Carlos Vizcarrondo.

“Jenniffer es una persona apasionada, es una política sagaz, es una persona que tiene su objetivo muy claro. Como presidenta de la Cámara instauró el Caucus de la Mujer [...] Ahora bien, el problema que ella tiene es que los mismos de su partido le han caído arriba como pandereta. Cucusa escribió un libro y ahora es esclava de sus propias palabras. Vimos hace una semana a miembro de la Junta de Control Fiscal diciéndole que prácticamente lo que hacía era busconeando políticamente. La única palabra que yo creo que no le cae es traidora, porque cuando uno quiere aspirar a un puesto político, uno no está traicionando a nadie. No es usual retar al compañero de papeleta de uno, porque ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Jennifer entonces no creía en Pierluisi? ¿Y se quedó calladita porque en ese momento no quería correr para la gobernación o no le convenía correr para la gobernación? Así que ella tiene un problema dentro de su partido y tiene un problema en el país porque menos de 72 horas son epítetos fuertes de que es vaga, que es traicionera, que hace lo que sea para salir electa; se le pegaron. Y una vez que en política a ti te pegan algo, lo sabré yo…”, apuntó Cruz.