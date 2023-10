Carmen Yulín Cruz ante la definición de su futuro político

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz va a tomarse su tiempo para radicar su candidatura política de cara al 2024, pues no entrará en ninguno de los procesos anticipados de radicación de los partidos políticos, ya que descartó que su aspiración sea bajo alguna insignia.

Mientras en las colectividades políticas comienzan a definirse las carreras, Cruz aún se debate sobre si buscar la comisaría residente en Washington DC o un escaño senatorial por acumulación. Ya descartó una de las tres opciones que se planteaba, un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes. Lo que sí asegura es que radicaría en el período oficial de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) entre el 1ro al 31 de diciembre de este año; de finalmente decidirse a volver al ruedo político.

Todo esto fue parte de lo que la exalcaldesa capitalina habló Punto por Punto con Metro Puerto Rico.

Aunque Cruz descartó que vaya a aspirar bajo alguno de los partidos inscritos, no le cerró la puerta a que una candidatura independiente suya se sume a la alianza política que se cocina entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Algo que no ha dialogado ni con Juan Dalmau, ni con Manuel Natal, figuras principales del junte en ciernes.

“Eso sería una potencial posibilidad. Hay grupos comunitarios con los que MVC está hablando sobre conformar una alianza. Grupos de interés social, de agricultura, economía sustentable y demás. Podría ser de esa forma. Yo creo que el vehículo es importante, pero ciertamente para mí siempre es más importante para qué y para quién uno quiere correr”, dijo la política, quien se desafilió del Partido Popular Democrático (PPD).

Agregó que nunca ha escondido coincidir extraordinariamente con el MVC. “Muchas de las cosas de las que yo hablé por muchos años que fueron mal recibidas en el Partido Popular, es lo que compone la agenda urgente de Victoria Ciudadana. Pero eso todavía no está decidido”, dijo en referencia a ser parte de una posible alianza en la que participe MVC.

Dice que le pidieron volver a San Juan

Carmen Yulin Cruz Carmen Yulin Cruz. Entrevista. Metro PR 13 de octubre de 2023 (Dennis A. Jones)

Mientras en el PPD no asoma una candidatura para la alcaldía de San Juan, la ex primera ejecutiva municipal aseguró que recibió llamados para volver a buscar el cargo que ocupó por ocho años. Algo que dijo está descartado.

“Desde que regresé a Puerto Rico en diciembre —aunque mi residencia siempre estuvo aquí para los que estén contando— he tenido reuniones con grupos comunitarios, con líderes comunitarios del municipio de San Juan pidiéndome que vuelva a correr para el municipio de San Juan, porque el trato a las comunidades y la forma en cómo el alcalde se maneja con las comunidades, no es el que las comunidades se acostumbraron mientras yo era alcaldesa. Mi contestación a esa petición, aunque honra a uno, es que no, porque yo siempre había dicho que eran ocho años en San Juan. Yo creo en la limitación de términos y creo que más de ocho años nadie debe quedarse”, reveló a Metro Puerto Rico.

Críticas a Miguel Romero por quedarse “calladito”

Cruz criticó a su sucesor, Miguel Romero, por un estilo que a su juicio lo mantiene alejado de asuntos más allá del municipio.

“Yo creo que él cree que calladito se ve más bonito. Yo creo que cuando uno tiene una plataforma, uno la utiliza para mejorar la calidad de la vida de la gente”, dijo la exalcaldesa de San Juan. Agregó que desde la Capital se puede incidir en asuntos de Puerto Rico y en Estados Unidos porque sirve y recibe una población flotante de todo el archipiélago.

A la pregunta sobre si en lugar de silencio es concentración del alcalde Romero para atender carreteras, calles y control de vegetación que estaba desatendida bajo su administración, Cruz ripostó. “Si para ti el gobierno, lo único que te da servicio es para recortar la calle… Claro, el gobierno central le ha pasado dinero para que recorte (grama) en calles que son estatales y el gobierno central está haciendo más trabajo en hacer eso”, argumentó la exalcaldesa, quien insistió en que dejó en buena posición fiscal al ayuntamiento y que la deuda que se expone es actuarial.

Cruz apuntó a que el incumbente ha “metido muchísimos chavos” en publicidad y en especial en “programas de televisión que me criticaban a mi muchísimo y ahora no critican”. También dijo que Romero adoptó “las ideas buenas que nosotros teníamos e implantamos”.

Recientemente el representante del PPD, Héctor Ferrer, hijo, criticó la gestión de Cruz. El legislador del que fue el partido de la exalcaldesa dijo que San Juan sería una plaza complicada para los populares porque el trabajo de Romero destacaba en comparación con “el desastre” que había sido Cruz. A lo que ella respondió en la entrevista Punto por Punto de Metro que no le extrañaba ese tipo de expresión desde el PPD. Acto seguido resumió una serie de iniciativas municipales durante su gestión. Dijo sentirse “reinvindicada” sobre su trabajo en San Juan.

Una idea para abonar a la crisis de soberanía alimentaria

De cara a una potencial candidatura a nivel de todo Puerto Rico, Cruz presentó durante la entrevista una idea en el tema de la agricultura. De hecho, dijo que el proceso electoral debe ser un debate de ideas en lugar de una carrera tipo certamen de belleza.

“Nosotros tenemos un problema de capacidad alimenticia. Lo vimos en María […] Se supone que el gobierno de Puerto Rico tenía 600,000 cuerdas destinadas a la agricultura. Se estima que quedan 485,000. Primero, compremos las 115,000 que quedan para mantener esas 600,000. Pero por el momento, esas 485,000 cuerdas; vamos a dividirlas en cuerdas más pequeñas, en fincas más pequeñas. Vamos a dársela gratis a agricultores y agricultoras puertorriqueñas. Vamos a hacerle mucho más fácil el proceso de convertirse en un agricultor bona fide. Que el gobierno se convierta en el promotor. Vamos a pasar leyes que le digan a todos esos comercios que venden productos en Puerto Rico, que tienen que comprar productos en Puerto Rico”, expuso Cruz.

¿Eso no es intervención con el libre mercado?, cuestionó Metro Puerto Rico.

Respondió que hay empresas en Puerto Rico que tienen acuerdos de compra de productos locales.

Pero es voluntario, no es que el Estado lo dicta, planteó este diario.

“Bueno, exacto, pero como ya es voluntario y yo siempre creo que es mejor pedir perdón que pedir permiso, vamos a pasar la ley. Vamos a atrevernos a pasar la ley. Yo no soy abogada, pero no creo que es una intervención. Pero que vengan y nos lo digan para que nos sigan demostrando que nosotros en Puerto Rico no mandamos”, respondió, al tiempo que apuntó que vivimos en la “cruda realidad del colonialismo”.