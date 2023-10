Jenniffer González cuestiona si pretenden que esconda su embarazo

“Está mordío todavía”. Así respondió inicialmente la comisionada residente en Washington, Jenniffer González al exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá, quien opinó que ella comete un error político al compartir su vida privada y hacerla parte de su campaña en búsqueda de la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.

“Me está tan curioso que una persona que yo derroté por más de 100 mil votos en una elección ahora me venga a dar recomendaciones de cómo hacer mi trabajo. Como dirían en la calle está mordío todavía después del debate o después del resultado de esa elección. Mi vida privada es mi vida privada y mi vida familia es mi vida familiar. Yo he estado en el ojo público desde que entré a la vida pública. Ahora es que estoy teniendo está oportunidad. ¿Qué se supone que haga? ¿Qué me esconda? ¿Qué no enseñe mi barriga?”, ripostó González durante una entrevista Punto por Punto.

En una entrevista esta misma semana en Metro Puerto Rico, Acevedo Vilá —quien se enfrentó a González en las elecciones del 2016— planteó que la comisionada es en estos momentos la figura política con mejores números, pero que comenzó a cometer errores. Mencionó como ejemplo el compartir asuntos de su vida privada en la campaña. Mientras que esta misma semana, el exgobernador Alejandro García Padilla dijo en radio que González “está politiqueando” con su embarazo.

La vicepresidenta del PNP por su parte sostuvo que ha hablado públicamente porque recibe las preguntas de la gente. “Yo no tengo nada que esconder aquí. Estoy felizmente casada, tengo un embarazo, eso no me impide hacer mi trabajo. Y esta es la primera vez que veo hombres que se preocupan porque las mujeres podamos estar en la política en estado de gestación. Las mujeres en Puerto Rico y en el mundo entero siguen trabajando aún con estado de gestación. Esto no es una enfermedad, no es una condición y obviamente uno lo hace hasta el momento que tú puedas. Pero me es muy curioso saber que ahora haya tantas personas preocupadas por el estado de gestación de una mujer que trabaja”, sostuvo González.

La aspirante a la candidatura a la gobernación del PNP dijo que mantendrá su rutina de viajar a Puerto Rico los fines de semana y estar en la capital federal en la semana para su trabajo legislativo.