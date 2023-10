Jenniffer González tilda de sensibles a quienes califican su mensaje somo tiraera

Tras impartir un tono contencioso a la primaria por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González llegó a la redacción de Metro para responder las preguntas Punto por Punto.

La vicepresidenta del PNP negó que su propuesta sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sea una gestión de cobro para los bonistas o un discurso para las gradas, dijo que está firme en no debatir con el gobernador Pedro Pierluisi, pero que tampoco le rehúye a los debates, insistió en su denuncia contra la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, dijo que sus encuestas las hizo con su equipo interno de trabajo, y negó que sea una promesa incumplida aquella de que sería la última comisionada residente en Washington.

Usted ha presentado una propuesta para pagar la totalidad de la deuda de la AEE de cantazo… pero eso es una deuda no asegurada ¿está del lado de los bonistas?

-Todo lo contrario, del lado del pueblo. Esta deuda —que la jueza Taylor Swain determinó bajarla sustancialmente— el Gobierno de Puerto Rico ha estado por los pasados meses buscando de qué manera se va a pagar. Una de las propuestas que han lanzado ellos es aumentarle la tarifa de luz a todos los consumidores de energía eléctrica, residenciales y comerciales por los próximos 25 años. Creo que esa deuda es demasiado onerosa para que un consumidor la pague, máxime cuando no la tienes a diario, cuando nuestro sistema es también frágil. Yo lo que digo es lo siguiente, estoy consciente que el Departamento de Hacienda y el Gobierno de Puerto Rico tuvieron que separar una cantidad de más de $8 mil millones para el pago de acreedores como parte del proceso de quiebra, es pagado casi en su totalidad de la gente que pagó con sus contribuciones. El secretario de Hacienda ha dicho que nunca había habido tanto dinero en las arcas de Hacienda. El dinero que se recauda no puede pagarse en anuncios de televisión. Es para aminorar la carga a la gente. La propuesta que estoy haciendo es el que se utilice parte, no los $8 mil millones, parte de esa porción para el pago de $2,500 millones, de manera que se le elimine el cargo a toda la clientela en Puerto Rico. Pero vas a tener economistas, políticos y analistas oponiéndose porque son parte del no se puede.

Pero son $2 mil millones ahora, porque se recortó. En el 2015 usted publicó en The Hill que se debía pagar esa deuda. Esa deuda pues se ha ido recordando. Insisto, ¿Por qué pagarla toda de cantazo? Todavía hay un proceso corriendo.

-Hay un proceso corriendo, pero la realidad es que la jueza bajó dramáticamente esa deuda en casi un 80%. Qué bueno. La pregunta es si tú no la pagas (ahora), ¿cuánto va a pagar el pueblo de Puerto Rico por ese aumento a 25 años? La gente va a pagar mucho más caro la luz que posiblemente cualquiera otra de los servicios esenciales. Así que por eso yo hablo de eliminarle ese cargo al pueblo de Puerto Rico.

Pero lo que los economistas han dicho… y para que la gente lo entienda, cuando uno compra un carro. La inmensa mayoría de las personas no compran un carro cash… las deudas se amortiguan para garantizar los recursos familiares ¿No pasa lo mismo con el gobierno?

-No estamos hablando de desangrar el fondo general, estamos hablando de que este dinero se separó para el pago de deuda. Este dinero está ahí, reservado y no tiene que hacer la totalidad, pero por lo menos gran parte de esos $2,500 debes bajar y amortiguar. Pero el gobierno no está hablando de eso. Está hablando de hipotecar por 25 años más el pago de la deuda, de una deuda que no le corresponde a la gente pagar. Esto ni ningún carro en Puerto Rico se financia por 25 años.

Pero cuando alguien está en quiebra y una deuda es no asegurada, prácticamente se tira a pérdida. Y aquí estamos hablando de una deuda no asegurada.

-El tribunal ha sido claro que Puerto Rico va a tener que pagar esa deuda y el Gobierno lo que ha propuesto es que lo pague la gente con un impuesto de electricidad. Yo creo que eso es innecesario. Yo tengo que estar del lado de la gente.

Si el plan se confirma, los nuevos bonos tendrían reglas que prohíben el pago temprano…Usted no podría hacer nada cuando llegue a la gobernación, si es electa.

-Yo estoy trayendo esas ideas ahora precisamente para que el gobierno las tome en consideración y las evalúe. Yo me opongo a que se le siga traspasando esa responsabilidad financiera de un impuesto en una factura de la luz a la vez.

O sea que su idea para que el gobierno la implemente ahora ¿porque ya sería muy tarde cuando usted llegue a gobernar, si es electa?

-Con el favor de Dios llegaré. El pueblo de Puerto Rico, yo creo que me va a dar esa oportunidad y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y utilizar todas las herramientas que tenga que utilizar, incluida aquellas que no están en los libros de muchos políticos para eliminar de ese cargo a la gente.

Usted ha dicho que no va a debatir en primarias… ya lo hizo en el 2016 en la primaria con Carlos Pesquera, pero en esta ocasión ¿esa determinación ya es final y firme? ¿O la podríamos ver en lo que resta de estos ocho meses pedir usted el debate?

-Yo no voy a pedir el debate, pero que no me juzguen mucho porque yo no le tengo miedo a los debates. El pueblo de Puerto Rico ha visto que lo hecho en el pasado con opositores del Partido Popular, pero sin embargo yo soy de las que piensan y me sostengo en lo que hice en la primaria como ingeniero Pesquera. Las primarias dentro de la misma colectividad pueden crear situaciones que impidan la reconciliación después de la primaria. Este es un caso muy distinto a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi porque en aquel momento Ricardo no tenía la exposición pública. El gobernador está todos los días a la palestra pública contestando preguntas. Yo estoy también todos los días en la palestra pública, contestando y dando mis ideas. Así que ese debate de ideas se está dando. Me parece que entre correligionarios no es necesario (un debate), pero una vez yo soy la candidata oficial del PNP, claro que voy a debatir con el resto de los candidatos.

Pero si fuera verdad para no lacerar esa hermandad entre correligionarios. Hay quien dice que al usted en su mensaje de la semana pasada lanzó duro.

-Yo no voy a atacar en el plano personal. Lo que recojo de la calle y la gente en la calle piensan que el sistema eléctrico no funciona. Concurro con eso. La gente en la calle piensa que el sistema de permisos en Puerto Rico es demasiado burocrático y no funciona, concurro. La gente de la calle piensa que las escuelas de Puerto Rico no están con la tecnología necesaria, yo vengo de la escuela pública, así que yo concurro con eso. Decir la verdad no puede ser un escollo para el gobierno. Hay gente que no le gusta. Yo creo que podemos mejorar, creo que podemos cambiar para mejorar.

Al otro día de su mensaje estaban muchos de sus correligionarios en distintos medios planteando que no debió atacar así de duro.

-Cada cual tiene unas sensibilidades muy ocultas. En el caso mío, yo digo las cosas de frente como las pienso, me sostengo en ellas. Y yo creo que, si las cosas estuvieran perfectas, nadie estuviera aspirando. Pero las cosas no están perfectas.

Anoche se refirió usted al evento de radicación de Pierluisi como que era en un lobby del Centro de Convenciones … ¿Dónde será el suyo?

-Pero es un lobby. Me preguntaron en Pelota Dura sobre la actividad. Yo dije que yo la respetaba, que siempre que haya uno o dos no progresistas unidos siempre va a ser un éxito. Así que yo no voy a cuestionar ni con la gente que fue la que no fue. Hice la referencia a que fue un lobby y que en ese mismo lugar el galo Rosselló hizo un evento con 10,000 personas.

¿Dónde va a ser la de Jenniffer González?

-No he pensado en eso en este momento, porque yo creo que lo más importante es lo que estoy haciendo. Anoche estuve en mi primera reunión electoral en Guaynabo, mañana tengo mi reunión electoral en la Región de Mayagüez, así que yo me estoy encargando de levantar el ejército electoral para cuando vaya a anunciar.

¿Puede apostar hoy que usted va a llevar más gente a su radicación?

-Voy a llevar más gente a la elección de la primaria donde voy a prevalecer y estoy bien tranquila con eso, porque yo creo que el pueblo lo ve en la calle.

Cuando usted denuncia que el gobierno no funciona… y hace propuestas… es como si nunca hubiese estado en posiciones de gobierno, pero tiene 20 años de carrera política, fue presidenta de la Cámara de Representantes ¿20 años no le han dado para hacer la diferencia?

-La gran diferencia es que yo he estado en la Asamblea Legislativa, en Puerto Rico y hemos hecho legislaciones. Es verdad, se cambian estatutos de ley. Yo estoy en el Congreso, consigo los fondos federales, pero sin embargo la ejecución es una responsabilidad que exclusivamente tiene el Ejecutivo en Puerto Rico. Y eso es lo que yo estoy hablando aquí, hablando de la ejecución del liderazgo para ejecutar, porque ahora el problema no son los fondos, los fondos están ahí y es cuando más mayor bonanza económica el gobierno de Puerto Rico ha tenido, pero no están ocurriendo las cosas, así que por eso hablo de esta candidatura a la Gobernación.

De esos 20 años que usted lleva en la vida pública, en la Cámara de Representantes, ¿puede mencionar legislación suya que haya mejorado la calidad de vida —por ejemplo— de las mujeres en Puerto Rico?

-Ley de adopción, la Ley de Igual Paga por Igual Salario. Se aprobó también la Ley de Alianzas Público-Privadas, que permite que hoy tengamos unas mejores condiciones en los aeropuertos. Bajo mi administración, en la Cámara aprobamos legislación a favor de los agricultores en Puerto Rico. Soy autora de la nueva Ley de Veteranos, o sea, el impacto que yo he podido tener en la Legislatura en Puerto Rico ha sido importante, pero la Legislatura no ejecuta. Me siento bien, satisfecha y yo creo que el pueblo aquilatado eso, porque en todas las elecciones que aspire a la Cámara llegué primera, en las primarias llegué primera y luego para comisionada residente en Washington también, al punto que saqué más votos que cualquier partido político en Puerto Rico en las pasadas elecciones. El pueblo de Puerto Rico ha refrendado el trabajo que hemos hecho y ahora yo me pongo a la disposición para que si el pueblo de Puerto Rico entiende que podemos cambiar y mejorar, me den esa oportunidad como gobernadora de Puerto Rico.

Además, se abordó el tema de La Parguera y drones sobrevolando propiedades, así como el estatus.