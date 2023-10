Aníbal Acevedo Vilá cree que es un “error” que Jenniffer González utilice su vida personal para su campaña

El exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá,

En entrevista en Punto por Punto, el ex-gobernador de Puerto Rico del Partido Popular Democrático (PPD), Anibal Acevedo Vilá, opinó sobre cómo van los partidos políticos rumbo a las primarias y cómo ve el tema del estatus en Puerto Rico.

Esta campaña ha arrancado con truenos y centellas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve el panorama político?

AAV: “Quizás la forma más rápida de contestarte, que es difícil ver el panorama político, porque creo que va a ser un ciclo electoral y una elección muy atípica, donde los dos partidos tradicionales están enfrentando grandes retos, donde los partidos emergentes están al día de hoy, se ven con grandes oportunidades. Vamos a tener, pues como ya se sabe, la primera vez que se reta a un gobernador incumbente electo, porque el caso de Wanda Vázquez fue un caso no tradicional, ella nunca fue electa, pero ya la comisionada residente está retando al gobernador de su partido. Eso nunca en la historia de Puerto Rico había ocurrido. Cada vez que alguien trataba de retar a un gobernador incumbente acababan divisiones de partido.1968 le niegan la primaria a Sánchez Vilella y crea su propio partido y en 1984 le niegan la primaria. Bueno, no se atrevió a retar primaria Hernán Padilla y se crea el partido de renovación, es la primera vez que va a ver esa contienda. Al Partido Popular, a esta fecha pues tampoco hay diferente. Ni tan siquiera está claro el escenario de quienes van a aspirar a la gobernación. Proyecto Dignidad aparentemente va a tener una primaria, pero el cambio de la adquisición del alcalde Javier Jiménez es un cambio de escenario que nadie, nadie esperaba y todos estamos en compás de espera a ver si de verdad va a haber una alianza y cómo sería esa alianza entre Victoria Ciudadana y PIP. Así que son cosas que ya en el 2020 nos sorprendimos mucho del resultado y creo que ahora mismo es bien difícil de predecir”

AAV: “Yo en un artículo que publiqué en la revista Jurídica de la UPR decía que en la elección del 2020 lo que hubo fue una revolución del elector, los electores hicieron lo que le dio la gana, lo cual no es malo para la democracia. Yo creo que poco podíamos anticipar que iban a quedar cinco partidos inscritos. En Puerto Rico había habido una tradición de que surgían partidos nuevo y no quedaban inscritos a que surgieron en la elección pasada dos partidos nuevos quedaron inscrito, eligieron representantes y senadores y el PIP quedó inscrito, nunca antes yo recuerdo en la historia moderna, no me hecho muy para atrás, que cinco partidos corrieran y los cinco quedarán inscritos.

En el PPD: ¿Usted ve algún candidato fuerte o podría venir alguien que esté totalmente fuera del escenario visible?

AAV: “Esa última alternativa siempre está, pero no he escuchado de nadie. No he escuchado de nadie, fuera de los que se hayan mencionado que alguien te diga calladamente mira, fulano de tal lo está pensando. No lo he escuchado. Igual que en términos generales, también me es difícil anticipar primero quienes finalmente van a erradicar. Porque yo creo que, acuérdate que el que aspira a la gobernación entonces no puede aspirar a otro puesto, te la vas a ahogar, no puedes aspirar a la gobernación y después a mitad de camino pasa el 31 de diciembre decir que vas al Senado, que vas a la Cámara, que vas a la alcaldía. Así que los que tomen esa decisión saben que es todo o nada. Así que se han mencionado varios nombres. Habrá que esperar casi hasta el 31 de diciembre para saber quienes finalmente aspiran. Y precisamente hay tanta fluidez, porque con el mayor respeto a todos los que se mencionan, no hay ninguno de ellos que a esta fecha tú puedas decir que ni tan siquiera es el front runner. No te voy a decir que es el que el que va a ganar, sino ni tan siquiera esta fecha. Yo no he visto ninguna, ninguna encuesta. No sé si algunos están haciendo encuesta seria, yo siempre le añado eso porque por ahí a veces en el pasado he visto encuestas que no de verdad no son para mí. Desde el punto de vista científico, no son de gran ayuda, así que no hay un heredero aparente del liderato del Partido Popular. Eso es un reto y un gran riesgo para el Partido Popular.

La inclusión del Estado Libre Asociado en otro proyecto en el Senado, ¿jugará el estatus un rol en esta contienda o el hecho de estos otros partidos estar planteándose como opción fuera de lo que es la discusión de estatus, hará que ese tema pase a un segundo nivel?

AAV: “Como alguien que cree que ese tema hay que atenderlo y desde fuera siempre le he dedicado tiempo a ese tema y lo seguiré haciendo y los procesos que hubo durante este cuatrienio en Washington, en mi calidad de ex gobernador, no representando al Partido Popular, estuve activo, fui a habitar en el Congreso y colaboré tras bastidores con los proyectos que se discutieron. Así que yo creo que sí, que debería ser un tema serio de discusión, pero creo que el electorado está muy suspicaz, particularmente con los dos partidos principales cuando le traen el tema del estatus y creo que en el PNP ya lo estamos viendo. Quién es el verdadero defensor de la estadidad, pero vimos en el último referéndum que 20% de los que se llaman estadistas no votaron por el gobernador y 10% o 12% no votaron por la comisionada residente tampoco, ella tampoco puede decir que ya trajo todos los estadistas, ya sacó 40 o 41%, la estadidad sacó 52% y me parece que los dos partidos principales le han hecho en cierta medida un daño a la discusión seria de estatus porque la gente está diciendo ah, cuando se acerca el ciclo electoral”.

¿Usan el estatus como ficha política?

AAV: “Lo usan Como ficha y creo que eso inclusive lo que ha hecho es alimentar a los partidos emergentes y al propio partido independentista que por lo menos su candidato ha dejado dándose cuenta de eso. Yo creo que el que venga a decir yo gano las elecciones porque voy a resolver el problema de estatus, aunque yo quisiera que de verdad eso pasara. El país no les está creyendo en este momento.

Hablando de esa primaria en el PNP, usted fue contrincante en el pasado ciclo de Jenniffer González. ¿Es una candidata difícil de manejar en términos de estrategia política como contrincante del gobernador ahora mismo?¿Como en qué posición debe estar en términos de estrategia política?

AAV: “Mira Jenniffer González en el 2020 y quizás hasta el día de hoy es la figura pública política de mejores números en Puerto Rico y tenía lo que en política le llamaban o le llaman el efecto teflón, que no importa lo que tú dijera, pues por alguna razón no se le pegaba. Muy poca fiscalización de los partidos de oposición. Yo hice un esfuerzo en esa campaña. Muchas de las cosas que yo dije ya se están empezando a repetir, porque eran los datos, sus ausencias, sus viajes, lo que dijo Cucusa Hernández de ella, eso no lo inventé yo, eso estaba ahí. Y lo que hace Cucusa es un ataque al carácter de Jenniffer González. Así que al día de hoy yo te diría que es una figura. Debe ser todavía la figura más fuerte política de persona electa en Puerto Rico, pero creo que primero, que ha cometido muchos errores en estos últimos meses, se comporta como si fuera el candidato que está atrás. Cuando tú estás alante y yo creo que ella debe estar adelante sobre Pierluisi hoy cuando tú estás alante, tú no entras especialmente en una primaria tú no entras al ataque y ya desde antes de anunciar y el día que anunció fue el ataque más certero al gobernador lo da ella, pero es un ataque en el cual ofende a gente de su propio partido. Y creo que al ir tan fuerte con esos ataques ha abierto una puerta donde cuando el gobernador o las personas alrededor del gobernador la comiencen a atacar con datos, pues no va a quedar más remedio que la gente los va a escuchar”.

AAV: “Creo que finalmente la prensa va a empezar a escuchar luego con mucho respeto, no importa lo que uno dijera de ella, nadie lo cubría, nadie lo cubría. Ella estaba allá en Washington, cuando le daba la gana hablaba de temas de Puerto Rico y cuando había que preguntarle sobre temas de Puerto Rico, nadie le preguntaba sobre temas de Puerto Rico. Eso se acabó, así que me es difícil decirte que va a pasar si es la primera vez que lo digo en público, pero lo he dicho en privado a varios amigo a esta misma fecha, hace cuatro años, Eduardo Bhatia daba una pela de la primaria del Partido Popular y sabemos lo que pasó. Así que cualquier cosa que diga una encuesta hoy en una primaria, porque la primaria son muy volátiles, dependen mucho de quién moviliza, quién saca a votar. El dinero es importante, aunque lo nieguen. Para poder llevar el mensaje y la movilización. Así que si tú me dijeras voy a hacer una encuesta hoy, yo te diría pues probablemente Jennifer sale ganando en una encuesta hoy. Ahora, ¿qué va a pasar en junio del 2024? Habrá que esperar”.

El gobernador cuenta con mucho dinero en sus cuentas políticas, pero también se ha utilizado mucho dinero de fondos federales, que es algo que nadie había reportado, en campañas de gobierno. ¿Cuán efectivo es esa inversión publicitaria? Hasta ahora, antes de él, Luis Fortuño había sido un candidato que puso mucho dinero correr y perdió.

AAV: “No te hace daño, no te hace daño, gastar en publicidad no te hace daño. Cuán efectiva puedan ser, esas campañas gubernamentales es difícil que sean efectivas porque tiene unos límites hasta donde tú puedes llegar en términos de sacarle ventaja política, pero sí estoy de acuerdo, están poniendo una inversión fuerte. Yo creo que la más importante es la diferencia en términos de dinero de la campaña como tal. Lo último que vimos públicamente, él tenía 3 millones de dólares en el banco y ella tenía un poco más de medio millón de dólares. Me parece que lo que sucedió esta semana, cuando él arranca con todo ese liderato, Thomas Rivera Schatz, el alcalde de San Juan, la mayoría de los alcaldes, todos los senadores. Más allá de lo que todo el mundo ha enfocado, que demuestra maquinaria, organización. Yo creo que eso puede frenar a la gente que dona. Si usted es un donante del PNP y está pensando donarle a Jenniffer González de momento vio que todo el liderato está con Pedro Pierluisi, quizás puede decir espérate, entonces esto no era como yo pensaba que iba a ser. Primero ella ha cometido unos errores, lo digo con mayor respeto a ella.

AAV: “Yo creo que usar su vida personal como un nicho de campaña para mí es algo que todos los políticos siempre hemos tratado de proteger nuestra familia. La boda de ella fue un espectáculo político, un espectáculo político que la prensa se prestó para eso, dos canales de televisión lo transmitieron en vivo. Ahora tenemos lo del embarazo, yo creo que eso va a convertir el carácter de Jenniffer en un issue de la primaria, que es lo que retrata Cucusa en su libro, Cucusa lo que retrata es una persona egoísta, una persona que no hace equipo, una persona que es demasiado informal, que no cumple con lo que se le pide, que miente. Y el discurso del gobernador del domingo fue todo positivo. Lo analicé en mi podcast el lunes. Sí, pero cada cosa que él decía positiva era para sentar las bases de hacer el contraste. Él hablaba de equipo, actuó la candidatura del colectivo”.

AAV: “¿Y qué es lo que está tratando de recordarle a la gente? Bueno en el 2015, 2016 todo el mundo pensaba que ella iba a respaldar a Pedro Pierluisi en la primaria habían sido ella presidente de la Cámara, el comisionado residente, acabó respaldando a Ricky Roselló, a los seis meses, en el 2017 y yo soy testigo, ya ella no se hablaba con Ricky Rosselló. Es más, Jennifer González tenía mejor comunicación conmigo en el 2017 y 2018 que con Ricky Roselló, esto es historia. Gana la elección en el 2020 y ya al año todo el mundo estaba hablando de que lo iba a retar. Hablo de eso, uso la palabra agradecimiento, no sé si ustedes se percataron, hizo mucho énfasis en que hay que ser agradecido. ¿Cuál va a ser el mensaje? Ella es una mal agradecida”

AAV: “Hay toda una serie de temas que él tocó el domingo, que aunque nadie los ve como un ataque a ella, porque no fueron un ataque a ella, yo creo que van a tratar de convertir el carácter de Jenniffer González como un issue de campaña, de que es una persona que no tiene el carácter, porque si no puede hacer equipo con sus compañeros de partido, pues cómo va a ser un gabinete. Todos esos cuestionamientos están ahí”.

¿Este parto de primarias que va a tener el Partido Nuevo Progresista, lo va a dejar en una posición de vulnerabilidad para lo que es la elección general?

AAV: “La historia es que el PNP maneja mucho mejor las primarias que el Partido Popular. No podemos tapar el cielo con la mano, pero como dije al principio, es la primera vez que te retas a un gobernador incumbente. Además, ha comenzado la campaña con demasiados ataques personales. Dudo mucho que si empezó de esta forma vaya después a suavizarse la campaña. Pedro Pierluisi ganó con 33% del voto. ¿Qué quiere decir eso? perder 10.000 votos, perder 30.000 votos de alguien que cualquiera de los dos bandos que decida quedarse en su casa porque no está satisfecho con el resultado de la primaria le puede costar la elección a cualquiera de los partidos. Pero obviamente, en este momento parece ser que la que va a tener la primaria más madura es el PNP”.

Y esa alianza del PIP, Movimiento Victoria Ciudadana, ¿Cómo la ve en este punto? Porque arrancó como que con mucho ruido y mi percepción es que ha ido como un poco desinflandosé, no se habla mucho ya de ello. El hecho de que no esté Lúgaro en esa ecuación. ¿Se plantean como una alternativa o viene proyecto dignidad por ahí por el lado, avanzando más que ellos?

AAV: “Mi percepción es que hay problemas con esa alianza que no la han cuajado, porque no entiendo el silencio. Las dos papeletas más importantes que todo el mundo creía que es la esencia de la alianza. Juan Dalmau se postula para gobernador, Victoria Ciudadana lo respalda, Manuel Natal se postula para alcalde de San Juan. El PIP lo respalda, yo no entiendo por qué no han anticipado, mira ya esto está cuadrado, ah tenemos que decidir qué hacemos con otras alcaldías, qué hacemos con Cámara y Senado, otros puestos, pero ni eso lo han dicho hasta el día de hoy. Dicho eso, el voto anti partido tradicionales está ahí. Proyecto Dignidad, yo no tengo la más mínima duda. También, lo dije en mi podcast. Yo no sé cuánto va a sacar, pero no tengo la más mínima duda que va a crecer. No creo que fue un fenómeno que ocurrió y se desapareció.

“Sí la presencia de Lúgaro es importante porque ella era una atracción de voto en dos años consecutivos, es verdad que más o menos sacó los mismos porcientos independiente que de proyecto de Victoria Ciudadana, pero si tú sumaba, si en pura matemática y eso lo ha dicho Edwin Mundo y tiene razón. Si en Pura matemática tu suman los votos de Lúgaro y de Juan Dalmau en las elecciones pasadas, pues ya básicamente los tiene un poco a margen del Partido Popular y el PNP. El electorado no funciona así. Ahora, en la medida que esos 28%, 27% fue un voto de protesta. Pues yo lo pongo de la siguiente forma, a mí me es difícil identificar hoy personas que no votaron popular o no votaron PNP en las elecciones pasadas que ahora está empezando a votar popular o PNP, me es difícil que quiere decir eso, tampoco sé si van a votar por Juan Dalmau o o van a votar por el Proyecto Dignidad, pero esas personas creo que ninguno de los dos partidos principales, hasta el día de hoy, los ha convencido de yo me fui del PNP y del PPD en las pasadas. Voy a regresar aunque sea solamente para hacer una cruz, sin decir que me hice popular o que me hice PNP. Al día de hoy no los percibo que han regresado”.

