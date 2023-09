Jenniffer González ya tiene fecha de radicación para su candidatura

La primaria a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) está a punto de concretarse, pues mientras el incumbente Pedro Pierluisi oficializará su candidatura el domingo, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, confirmó a Metro Puerto Rico que esta misma semana anunciará la fecha de su radicación.

“Evaluando todos los escenarios, luego de estar continuamente escuchando a la gente en cada esquina de Puerto Rico; hemos tomado una decisión en familia, pensando también en el bienestar de ellos y estoy lista para compartirla con todos. Tengo fecha y esta misma semana les anunciaré el día escogido”, dijo González a Metro Puerto Rico en declaraciones escritas ante la pregunta de cuándo anunciaría su determinación sobre las elecciones del 2024. La funcionaria insiste en que su evaluación es sobre múltiples escenarios, sin embargo, ha dicho públicamente que estaría en la papeleta.

La semana pasada, su esposo José Yovín Vargas, dio un atisbo adicional de que González retará a Pierluisi en primarias por la candidatura a la gobernación al decir en una entrevista que le gustaba la calle Fortaleza en el Viejo San Juan. Las expresiones surgieron en una entrevista con Noticentro sobre el embarazo de la funcionaria, quien ha dicho que su proceso de maternidad no altera sus planes políticos. “El que piense que me voy a quitar por estar embarazada, se equivoca”, dijo González en entrevista con NotiUno. Incluso, le salió al paso al presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, quien planteó que si es un embarazo de alto riesgo se debe poner primero la vida que las aspiraciones políticas. “El embarazo no debería ser un factor para juzgar la capacidad de una mujer para liderar y tomar decisiones importantes sea donde sea. Un embarazo no es una enfermedad. A un hombre no lo limitan en nada”, dijo en ese momento la vicepresidenta del PNP.

Fuentes de Metro Puerto Rico apuntan a que la radicación de la candidatura de González podría ser tan pronto como la próxima semana, pero no el domingo mismo porque ese día estará en un compromiso familiar. Actualmente se trabaja en la preparación de cómo será esa comunicación al pueblo.

El PNP adelantó la fecha del inicio de radicación de candidaturas para el 1ro de octubre, aunque la fecha oficial en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es en diciembre.

Pierluisi, quien radicará el mismo 1ro de octubre, ha pedido a todos los aspirantes a la reelección que le acompañen en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló en Miramar. González descartó estar en el evento del incumbente.

De concretarse la primaria, será la primera vez que un incumbente gobernador electo sea retado en su misma colectividad.