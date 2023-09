Jenniffer González le contesta a César Vázquez: “El embarazo no debería ser un factor para juzgar”

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, reaccionó este viernes, a las expresiones que hizo el presidente de Proyecto Dignidad y candidato a la gobernación para el 2024, César Vázquez.

“En pleno siglo XXI, es inaceptable que se perpetúen estereotipos de género para limitar a las mujeres en la política y en cualquier otro ámbito”, dijo la comisionada en declaraciones escritas.

La líder novoprogresista añadió que: “El embarazo no debería ser un factor para juzgar la capacidad de una mujer para liderar y tomar decisiones importantes sea donde sea. Un embarazo no es una enfermedad. A un hombre no lo limitan en nada”.

En entrevista con Radio Isla 1320 am, Vázquez sostuvo que: “Si la persona tiene alguna otra condición de salud, (como) alta presión, diabetes, asma, algún problema, por ejemplo, de anemia (que sea) previo, lo hace un embarazo de alto riesgo. La pregunta que uno se hace (es) ¿qué es prioritario? Si tú me preguntas a mí si la vida es prioridad, yo le daría prioridad a la vida”.

“Un embarazo puede quitar energías, un embarazo puede tener otras […] manifestaciones normales del embarazo. La mujer se cansa con facilidad, se siente corta de respiración, puede tener síntomas como si estuviera enferma del corazón sin estarlo, tiene mucho sueño, problemas en su alimentación”, manifestó.

Jenniffer González revela que está embarazada de gemelos

La comisionada residente en Washigton, Jenniffer González Colón, anunció la tarde del pasado domingo, a través de sus redes sociales, que está embarazada de gemelos.

“¡Hoy mi esposo y yo queremos compartir nuestra profunda alegría! Uno de los momentos más especiales en nuestras vidas. ¡¡Seremos padres!!”, se puede leer en una publicación en su cuenta de X (antes conocido como Twitter), que acompañó con una imagen junto a su esposo, José Yovin Vargas, donde sostienen un sonograma.

“¡Nuestra familia hoy se agranda para la Gloria de Dios! Hoy tenemos más fuerza que nunca, llenos de ilusión, de esperanza y de compromiso con Puerto Rico. Queremos lo mejor para ellos y para todo nuestro pueblo. Nuestra felicidad es enorme y será sin dudas una fuerza mayor para continuar nuestro compromiso de vida. Esperábamos con ansias esta bendición. Estamos agradecidos enormemente y comenzaremos a darle forma a lo que será una Familia para Dios”, continuó diciendo la comisionada residente.

La pareja se casó el pasado 6 de agosto de 2022 en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce.