Pierluisi comparte invitación para evento donde oficializará su candidatura a la gobernación

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, anunció hoy, martes, que oficialmente radicará su candidatura a la reelección como primer mandatario del país el próximo primero de octubre de 2023, a las 10:00 a.m., en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

“Puerto Rico Tiene Líder. Radicación de Candidatura gobernador Pedro R. Pierluisi”, se puede leer en un afiche.

Invitación radicación de candidatura a la Gobernación de Pedro Pierluisi Urrutia (foto suministrada)

El volante también incluye un QR Code que, cuando lo escaneas, te lleva a la página principal del sitio web “pedropierluisi.com”, donde puedes registrarte para participar del evento.

Asimismo, el website tiene una pestaña de “donativos” con un mensaje que dice “¡Juntos estamos asegurando el futuro de Puerto Rico! Es en estos tiempos históricos es cuando más necesitamos un gobierno que te responda, que haga obra y que luche por la igualdad que nos merecemos como ciudadanos americanos. Por eso tu ayuda es importante ¡Gracias!”.

Las donaciones sugeridas para la campaña van desde $100 dólares hasta $3,100 dólares, con un mínimo de aportación de $5 dólares.

El anuncio se da dos días después que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, revelara que está embarazada de gemelos.

A pesar de que González Colón no ha confirmado si retará a Pierluisi en una primarias por la candidatura a la Gobernación, ha dicho en múltiples ocasiones que no lo descarta y que la maternidad no impedirá su aspiración a algún puesto político.

“Llevo tres meses embarazada, haciendo actividades, montándome en un Can-Am y lo que quiero para Puerto Rico es lo que quiero para mi familia. Esto a mí me da más fuerza. Así que el que piense que me quito, no me conoce. No conoce de mi determinación y de mi disciplina. Así que ahora se montan dos más en el Can-Am”, aseveró la comisionada residente en Washington en entrevista en NotiUno.